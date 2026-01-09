Asesinado a tiros un político cercano al presidente de Bolivia y exdirector de una empresa pública

El que fue uno de los coordinadores de campaña del ahora presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y exdirector del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Mauricio Aramayo, fue asesinado a tiros la noche del jueves. Según testigos, dos encapuchados dispararon contra Aramayo cuando regresaba a casa después de una reunión para las elecciones departamentales y municipales, que se celebrarán en marzo y en las que pretendía postular como concejal. Aramayo falleció camino al hospital. La investigación recién ha empezado, pero el Gobierno culpó al crimen organizado de haberlo asesinado por su supuesta negativa a aceptar un soborno.

La vocera oficial del Gobierno, Carla Faval, fue la primera en dar la noticia a través de su cuenta de X. “Un dolor profundo y una indignación que nos interpela como país. Mauricio Aramayo ya había sido amenazado por no ceder a una coima, por hacer lo correcto y enfrentar a las mafias desde su trabajo en el Senasag. Fue un servidor público recto e íntegro, que defendió la legalidad aun conociendo los riesgos. Hoy esa valentía nos duele: pagó con su vida”, escribió. La Policía informó el viernes que se estaban analizando los videos de las cámaras de seguridad del centro de la ciudad de Tarija, donde sucedió el crimen, para encontrar indicios, pero han surgido varias teorías desde la prensa local que especulan a partir de la declaración oficial.

Un influyente medio radial aseguró que el asesinato de Aramayo fue una represalia por la información que recababa sobre hechos de corrupción, principalmente los referidos al contrabando de carne en el Senasag. Fue nombrado director departamental de esta institución el pasado 9 de diciembre, un reconocimiento de Paz por sus largos años de fidelidad, que comenzaron cuando el presidente fue alcalde de Tarija (2015–2021). En esa misma ciudad, Aramayo fue el encargado de desarrollar la campaña para los pasados comicios presidenciales, que celebraron su primera vuelta el 17 de agosto y la segunda el 19 de octubre.

El amigo y colaborador del presidente permaneció poco tiempo en la dirección del Senasag y renunció el 29 de diciembre para preparar su carrera para las elecciones subnacionales por la Alianza Patria, una nueva fusión de partidos con Paz a la cabeza. En la empresa pública estaba encargado de garantizar que los productos agropecuarios fueran saludables y seguros para el consumo, otorgando certificados de registro. La política, sin embargo, siempre fue su apuesta, desde su juventud, cuando estuvo vinculado a la dirigencia barrial y fue miembro de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve).

El suceso ha conmovido a un país poco acostumbrado a la violencia —con períodos de escalada por el incipiente narcotráfico— y menos aún con motivos políticos. Bolivia es el segundo país con la menor tasa de homicidios de América, solo detrás de Canadá, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Para encontrar casos de homicidios políticos, hay que retroceder hasta la época de las dictaduras militares en el país (1964–1982), cuando el aparato represivo identificaba, torturaba, asesinaba y hacía desaparecer los cadáveres de opositores.