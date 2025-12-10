El chavismo carga contra el Instituto Nobel por galardonar “a quienes piden acciones militares contra Venezuela”

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, uno de los jerarcas más prominentes del chavismo, criticó este martes al Instituto Nobel de Noruega por haber distinguido a la líder opositora, María Corina Machado, con el Premio Nobel de la Paz, al afirmar que la institución está galardonando a una persona “que pide acciones militares en contra de Venezuela y que celebra el asesinato de seres humanos en el Caribe”. El líder del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) lanzó estos comentarios en un discurso en el hemiciclo de debates del Palacio Federal Legislativo. “Pobre paz, pobre Nobel”, dijo Rodríguez, haciendo un esfuerzo retórico especial para regatear a la opositora Machado el contenido político y el prestigio moral del premio.

Rodríguez fustigó “la hipocresía de los organismos por la paz” y le recriminó al Instituto Nobel haber distinguido en el pasado a Winston Churchill con el Nobel de Literatura por sus memorias; o Henry Kissinger, ex secretario de Estado de Estados Unidos, por haber recibido el Premio Nobel de la Paz.

En este debate, los diputados del PSUV, —que dominan con comodidad los escaños legislativos de un Parlamento electo sin la participación de la oposición—, comenzaron a deliberar sobre la salida de Venezuela del Estatuto de Roma, una decisión que sacaría al país de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Sobre el Gobierno de Nicolás Maduro pesan varios señalamientos internacionales en materia de violaciones de los derechos humanos.

Las declaraciones de Rodríguez constituyen una de las primeras reacciones oficiales de la plana dirigente bolivariana al premio entregado a Machado, cuya sola mención del nombre es un tabú en los medios de comunicación y la opinión pública local. Casi a la par de Rodríguez, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV y ministro del Interior y de Justicia, había convocado una movilización de la militancia chavista en Caracas para el día 10, el mismo día que se le hace entrega a Machado del galardón.

En esta “marcha campesina” el chavismo conmemora, de nuevo, la batalla de Santa Inés, un célebre combate de la Guerra Federal (costoso conflicto civil consecuencia de los odios raciales y las inequidades sociales de entonces) que se produjo en 1859, en el cual las fuerzas campesinas del caudillo Ezequiel Zamora (uno de los héroes nacionales del imaginario chavista) derrotó al ejército terrateniente y conservador de Pedro Estanislao Ramos.

“Nosotros no sabemos nada de esa subasta”, dijo Cabello aludiendo a la ceremonia del Nobel. “Eso es una subasta al mejor postor. Lo único que tienen que hacer es revisar a quién le han dado ese premio antes”, argumentó. “Nosotros tenemos el mejor de los premios, que es la tranquilidad de este pueblo, la capacidad que tenemos para decidir nuestro destino. Lo hemos ganado a pulso”.

La emisora estatal Venezolana de Televisión incluyó la noticia del premio Nobel a Machado en su noticiero, pero únicamente para reseñar las protestas que un puñado de militantes de extrema izquierda hiciera en Oslo criticando la distinción a la líder opositora y condenando una hipotética intervención militar en el país. “Pusieron afiches por toda la ciudad: ‘No al nobel sangriento’. No sé de qué hablan, porque en esos temas no me meto, tengo mucho trabajo”, manifestó Maduro.