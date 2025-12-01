El conservador Nasry Asfura, candidato apoyado por Trump, lidera el escrutinio en Honduras

El recuento preliminar de votos marca el regreso de la derecha a Honduras. El candidato conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, que se situó tercero en las encuestas y recibió el espaldarazo del presidente estadounidense, Donald Trump, encabeza los resultados de las elecciones generales celebradas este domingo, según los resultados preliminares difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 34,25% de las actas escrutadas. Asfura ha logrado el 40,6% de las papeletas, según la consejera electoral Ana Paola Hall, quien ha dicho que el recuento incluye 6.559 actas de un total de 19.152.

En segundo lugar, se sitúa el candidato liberal, Salvador Nasralla, con el 38,8%, y, en un tercer lugar, Rixi Moncada, del oficialista partido Libre, con el 19,6% de la votación, lo que marca un fuerte retroceso para el movimiento fundado por el expresidente Manuel Zelaya.

La desconfianza en el recuento de votos ha marcado la recta final de las elecciones generales de este domingo. El CNE tardó en dar los resultados preliminares, a pesar de haber prometido un recuento tres horas después del cierre de las urnas, lo que ocurrió a las 18.00, hora local. Los tres candidatos principales de estos comicios habían expresado su descontento con el retraso y exigieron a las autoridades electorales una respuesta. “No tengamos al país en espera, en ascuas”, demandó Asfura. Nasralla, con el tono religioso que lo caracteriza, escribió en su cuenta de X: “Dios cuide la voluntad del pueblo, nos libre de todo intento de fraude y nos guarde firmes hasta el último momento”.

Tras el cierre de las juntas receptoras de votos, comenzó la tirantez causada por los tres principales partidos, que a lo largo de la jornada electoral publicaron resultados a boca de urna que daban ganadores a sus candidatos. Moncada aseguró desde su perfil de la red social X de que “el reporte de todo el país, es excelente”. “Estamos ganando las elecciones”, añadió, mientras su más cercano rival, Nasralla, se declaró victorioso del proceso y aseguró que triunfaría con el “50% de los votos”. “Voy a ser presidente. Aquí prácticamente todo el mundo vota por mí”, dijo.

Será el Consejo Nacional Electoral el que tenga la última palabra al mostrar el resultado del recuento de las actas electorales que muestren la decisión de los más de 6,5 millones de hondureños llamados a votar.

Los votantes disidieron este domingo entre la continuidad que representa la abanderada de Libre, el partido de la presidenta Xiomara Castro, y un cambio a la derecha de la mano de Nasralla o Asfura. Durante el conteo de votos se sabrá si los mensajes de Trump sobre este último tuvieron el efecto que esperaba entre el electorado.

El mandatario estadounidense ha prometido indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, del partido de Asfura y condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. El presidente argentino, Javier Milei, también ha dado su apoyo a Asfura.

Fila en un centro de votación en Tegucigalpa. Délmer Membreño

La jornada se desarrolló sin mayores incidentes, aunque en un clima de máxima polarización y tensión por la omnipresente presencia de los militares, ya que Honduras se mantiene bajo estado de excepción, una controvertida medida tomada por la presidenta Castro para luchar contra la violencia que desangra el país centroamericano. La presidente hondureña, además, les asignó a los militares una función que la ley no les atribuye: velar por la transmisión y resguardo de las actas de resultados.

El general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, afirmó el viernes que solo reconocerá a las nuevas autoridades presidenciales cuando el Consejo Nacional Electoral publique el resultado oficial del total de las actas. Los militares no harán caso de los datos que arroje el sistema de resultados preliminares, llamado TREP, muy cuestionado por el oficialismo.

Las juntas receptoras de votos abrieron a las siete de la mañana. Desde temprano, los tres candidatos asistieron a sus centros de votación con el llamado a una participación activa del electorado, que debe elegir también a los 128 integrantes del parlamento y las autoridades de los 298 municipios del país. La presidente Castro votó al mediodía junto a su esposo, Zelaya. “Ya comenzamos un proceso de refundación en el país y eso es lo importante”, dijo Castro a la prensa tras emitir su voto. “Estas elecciones son tan importantes para nuestra democracia. Lo que el pueblo se merece es paz y tranquilidad, asistir a las urnas con libertad y poder ejercer el sufragio”, agregó la mandataria.

Un observador internacional en uno de los centros de votación instalados en Tegucigalpa. Délmer Membreño

Durante la mañana, hubo una masiva participación en centros de votaciones visitados por este periódico en Tegucigalpa, la capital. Jair Rico, de 22 años, trabajaba como custodio de Libre en esta junta de votación, a cargo de velar de la correcta entrega de las maletas electorales y asegurar de que todo transcurriera sin incidentes, incluyendo el recuento de los votos. “Al inicio, tuvimos unas pequeñas interrupciones con el sistema biométrico, ya que el sistema del Consejo Nacional Electoral estaba un poco lento, porque estaban ingresando datos de todos lados, en todos lados, pero pudo resolverse”, dijo Rico en relación con los aparatos que captan las huellas digitales de las personas registradas para votar. “La participación ha sido fluida, la gente viene más por la mañana”, comentó.

Nicolás Carrasco era uno de esos votantes. Acudió junto a su esposa a este centro con el alivio de que la mañana transcurría con calma tras una campaña electoral muy polarizada y ataques constantes de los aspirantes a presidir el Gobierno. “Los candidatos, en vez de dedicarse a hacer propuestas, también se insultaron, se sacaron todo lo malo, lo feo”, dijo. Carrasco acudió a la votación con una preocupación en la cabeza: la rampante corrupción que carcome a este país centroamericano. “El pueblo quería que se instaurara la CICIH, era una de nuestras prioridades, porque hay mucha corrupción, toda está bien contaminado”, afirmó en referencia a la comisión internacional anticorrupción, que va a paso de tortuga. Fue una promesa que la presidenta Castro deja inconclusa. De hecho, la mandataria se resignó este domingo tras votar: “Quiero ser muy clara con los medios. Todo lo que estuvo en mis manos para que la CICIH viniera a nuestro país, lo llevamos acá”, dijo.

Los observadores internacionales han destacado la tranquilidad con la que se desarrolló el proceso. La Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) desplegó a 101 observadores en los 18 departamentos del país para dar cobertura completa a la jornada electoral, sin que registre incidentes de gravedad, mientras que el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), Francisco Assis, ha calificado de “fiesta cívica” la elección. La Red de Defensa de la Democracia, una organización hondureña, ha documentado 4.427 incidencias, entre las que han mencionado algunas urnas que no fueron instaladas, además de comprobar material electoral dañado o incompleto. También ha denunciado problemas con los aparatos del sistema biométrico. Sus representantes denunciaron que en algunos centros de votación los militares exigieron sus credenciales a los observadores, lo que no está dentro de sus facultades.

Las organizaciones de derechos humanos y observadores locales pidieron al Gobierno que relajara el estado de excepción porque temían que la presencia de militares en los puestos de votación persuadiera al electorado.

En la escuela del Perú de Tegucigalpa, Luis Fuentes, observador electoral de la Red de Defensa de la Democracia, reprendió a los militares de un retén instalado en el ingreso de este centro de votación por no permitir que los electores entraran al recinto. “Tengo observando cinco elecciones presidenciales y jamás había habido un retén militar para ingresar a una escuela. Las aulas donde se vota están vacías, pero la gente está afuera, bajo el sol, porque los militares se han puesto ahí. Eso no me parece correcto, es contraproducente”, dijo Fuentes. Los militares permitieron la entrada de los votantes, pero el observador dijo que su presencia intimida a los electores. “Se ha dicho tanto en estas elecciones que tiene que tener cuidado, usar guantes para manejarlas limpiamente, que no haya malos entendidos y la presencia de los militares genera este tipo de problemas”, explicó.