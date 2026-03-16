La senadora electa de la Universidad San José

La hoja de vida de Johana Osorio dice que tiene tres pregrados de los que no se ha graduado. Ella es la esposa de Félix Rosanía, mano derecha de Olmedo López en la Guajira, donde fungió como director departamental de la Unidad de Gestión del Riesgo

La hoja de vida de la recién electa senadora Johana Osorio (Pacto Histórico) dice que tiene un pregrado en “coaching ontológico y profesional” del que no se ha graduado. También dice que estudió un pregrado en “tecnología en gestión empresarial” del que tampoco se ha graduado, así como tampoco se ha graduado del pregrado en “contaduría pública”. Infortunadamente, nunca sabremos donde hizo los estudios ontológicos ni los de gestión empresarial pues no existe documento alguno que pueda al menos certificar que cursó los semestres que dice que cursó. Pero afortunadamente para ella y para su currículo del pregrado en “contaduría pública” sí hay un certificado o, mejor, una constancia expedida el 5 de enero de 2023 que señala que cursó y aprobó las asignaturas del programa de contaduría pública, aunque “a la fecha se encuentra pendiente por proceso de grado”.

Un año y dos meses después de que el director de registro y control académico firmara ese documento, Johana Osorio presentó su hoja de vida en el formato oficial del Estado colombiano ya que iba a ser contratada por el recién posesionado alcalde de Maicao en un cargo de la secretaría general de su despacho. Allí Osorio puso una equis en la casilla que señala que no se ha graduado. Tal vez esa ha sido una diligencia que con el tiempo y los avatares de la política se le debió envolatar. O tal vez, como dicen quienes la conocen de toda la vida en Maicao, es que ella no estudió contaduría. De hecho, lo que dicen es que ella no ha estudiado nada. ¿Será este un nuevo milagro de San José?

La semana pasada di una primera pincelada al particular perfil de la nueva senadora que llega al congreso gracias a la importante votación conseguida por el Pacto Histórico. Johana Osorio es la esposa de Félix Rosanía, mano derecha de Olmedo López en la Guajira donde fungió como director departamental de la Unidad de Gestión del Riesgo, manejando proyectos, ayudas y logística de todo tipo, mientras que ella se consolidaba como la mujer que líder de los proyectos de ollas comunitarias, también promovidas por Gestión del Riesgo, en los municipios de Maicao y Uribia. Sin embargo, cayó Olmedo y con él parecía que se esfumaban los días dorados de los Rosanía Osorio.

¡Pues no! Mientras que Félix tuvo la fortuna de conseguir un generoso contrato en el Senado de la República para hacer seguimiento a la Comisión Accidental de restablecimiento de relaciones con Venezuela, Johana logró algo mucho mejor: ser designada por Gloria Flórez como su heredera política, hecho que le aseguró cerca de diez mil votos en el departamento de Santander en la consulta para la lista al senado del Pacto Histórico. Diez mil de los 16 mil que obtuvo. Así fue como logró quedar dentro de los primeros 25 puestos de la lista cremallera a la cámara alta.

Pero volvamos a los milagros de San José y la hoja de vida de la nueva senadora. El portal del Pacto Histórico dice que el oficio de la senadora electa el “contadora pública y administradora de empresas”. Se pregunta uno si ella se ha desempeñado de manera efectiva como contadora. ¿Podría hacer ella una declaración de renta sin mayores demoras? Así mismo, una ciudadana preocupada quiso saber si la experiencia profesional que acredita con la “Fundación de Apoyo Humanitario” es real, pues es una particular fundación que a ella y a su marido les expide certificados diversos. En la Fundación nadie contesta y cuando a través de una tutela se quiso conseguir la información, un juez de Maicao respondió que era imposible porque Johana era protegida por la UNP. ¡Otro milagro!