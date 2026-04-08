Alias y más alias

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Seguir las noticias colombianas es estar atento a cientos de alias y saber de lenguaje judicial que, cuando se domina, ya cambió por las dinámicas de la política. Delitos, denuncias, suspensiones de captura y revocatorias de esas suspensiones. Y así hasta el agotamiento. Esta semana, tres alias marcaron la actualidad del país: ‘El Montañero’- junto a otros 22 jefes criminales-, el ‘Papá Pitufo’ y ‘Calarcá’.

‌Pero tranquilos, al primero ni la fiscal general Luz Adriana Camargo lo conocía. El segundo, ‘Papá Pitufo’, ese sí muy nombrado, se ha convertido en el dolor de cabeza del gobierno de Gustavo Petro y es uno de los alias más mencionados por el mandatario. Mientras a ‘Calarcá’, que representa a disidentes en una negociación de paz, le descubrieron que “ha seguido cometiendo delitos de manera directa y personal”. Por eso y otros delitos, la Fiscal Camargo pidió en una carta al presidente que le revoque la designación de vocero de paz y se reactiven las órdenes de captura en su contra.

‌Vamos por partes y comenzamos por el último porque es la noticia más reciente:

‌Alias ‘Calarcá Córdoba’, cuyo nombre real es Alexander Díaz Mendoza, es el jefe negociador del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), una disidencia de las extintas FARC con la que el Gobierno quiere firmar una negociación de paz antes de terminar su mandato, que acaba en cinco meses. Sin embargo, las alertas sobre su actividad delictiva están encendidas hace meses. Este martes, la fiscal Camargo les puso nombres y hechos concretos y pidió a Petro que le reactive la orden de captura. De acuerdo con la Fiscalía, alias ‘Calarcá’ es el presunto ordenador del asesinato de una lideresa social- cuyo desangre no ha logrado parar el Ejecutivo-, del homicidio de 6 militares y de una masacre de 26 integrantes de otro grupo armado, entre otros delitos. Todo, mientras negocia con el Gobierno. Este cabecilla, además, está inmerso en un escándalo en la médula del Gobierno. Una investigación de la fiscalía, surgida de una revelación de Noticias Caracol, indaga presuntos nexos con un general del Ejército y un exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. El reportaje denunciaba que el grupo armado recibió información reservada para evitar operativos de las Fuerzas Militares.

‌Si esa negociación de paz ha causado polémica, las conversaciones en la cárcel de Medellín se han convertido en un arma electoral arrojadiza por el oficialismo y la oposición. Y ahí sí que abundan los alias: ‘Mundo Malo’. ‘Carlos Pesebre’, ‘Douglas’, ‘Lindolfo’ o ‘El Montañero’, por mencionar algunos de los 23 cabecillas con los que conversa el Gobierno. A finales de marzo, la oficina del Alto Comisionado de Paz le pidió a laFiscalía que suspenda las órdenes de captura de estos cabecillas que tienen influencia en barrios de Medellín y el Valle de Aburrá. El Gobernador de Antioquia y el alcalde de la ciudad, férreos opositores de Petro pusieron el grito en el cielo advirtiendo los riesgos de esa decisión. Ahora, después de una entrevista de la fiscal Camargo con Caracol Radio, se sabe que no serán 23 sino 7 los que tendrán suspendida su orden de captura.Los otros 16 ya están privados de la libertad y condenados por diferentes delitos.“Las órdenes de captura se suspenden no en favor de los criminales, sino como un blindaje para los funcionarios que se sientan en una mesa a dialogar con ellos”, explicó Camargo y recordó que con ellos se trata de un proceso de sometimiento, pero no de negociación de paz.

El último de los alias de esta semana es‘Papa Pitufo’, quien suena en el país desde hace un añocuando Petro lo mencionó en un consejo de ministros y en muchos de sus trinos en X. El zar del contrabando, como es conocido, intentó donar 500 millones de pesos a su campaña a través del catalán Xavier Vendrell; Petro lo supo y ordenó que devolvieran el dinero, aunque jamás publicó el video que lo probaría. Lo que ha ocurrido después, es aún más confuso. Diego Marín, o ‘Papá Pitufo’ huyó a España y de ahí a Portugal, donde se encuentra pidiendo asilo pese a su solicitud de extradición.

Ahora, una investigación de Noticias Caracol reveló audios del exdirector de Inteligencia Jorge Lemus hablando con el abogado de Marín para ofrecerle beneficios judiciales y la suspensión de su extradición a cambio de su entrega a las autoridades, utilizando la ley 2272, que habilita las negociaciones de paz total. Además de Lemus, los audios revelan que dos emisarios, Isaac Beltrán, exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y el hacker español Ramón Devesa se reunieron con ‘Papá Pitufo’.

El zar del contrabando sigue en Portugal y Petro lo recuerda cada tanto en tuits, discursos y alocuciones. La fiscal Camargo, como muchos, considera inconvenientes los trinos del presidente Petro sobre este tema. “Esos trinos solo favorecen a Marín quien dice que es perseguido político. (el Presidente) trina como comentar que ayer llovió o que tenemos frío”. Seguramente le responderá a través de X, donde se suceden y deciden las noticias y la vida de los colombianos.

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