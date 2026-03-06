Marcha del 8M en Colombia: convocatorias, cambio de fechas y horarios por las elecciones

Marcha durante el día Internacional de la Mujer, en Bogotá, el 8 de marzo del 2024.

La movilización de las mujeres coincide con las elecciones para el Congreso y las consultas interpartidistas. Algunas colectividades han hecho un llamado para adelantar las manifestaciones al 6 y 7 de marzo

La conmemoración del Día Internacional de las Mujeres este 8 de marzo en Colombia estará marcada por el calendario electoral. Las marchas feministas coinciden con las elecciones para el Congreso de la República y con las consultas interpartidistas, lo que ha llevado a varias colectivas y organizaciones sociales a modificar fechas, rutas y horarios para garantizar la participación ciudadana en los comicios.

Algunas han llamado a llevar a las urnas algún símbolo de resistencia, como un pañuelo morado. “El 8 de marzo será una jornada electoral. Y nosotras, como mujeres, tenemos la responsabilidad de ejercer este derecho, por el cual se luchó tanto. Así que las invitamos a ir a nuestros puntos de votación con nuestras pañoletas moradas”, ha publicado Bloque feminista, una plataforma de mujeres y disidencias de género, en conjunto con otras organizaciones.

La movilización de este año se produce en un contexto de persistente violencia contra las mujeres en el país. El 2024 cerró con los peores registros de feminicidios de los últimos años. De acuerdo con cifras del Observatorio de Feminicidios de Colombia, en aquel año se registraron 1.584 feminicidios, mientras que en 2025 se contabilizaron 973 y 14 transfeminicidios. La Fiscalía General de la Nación ha informado en distintos balances que la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales se mantienen entre los más denunciados en el país.

Convocatorias del 8M 2026: cambios de fecha en varias ciudades

En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, distintas colectivas han anunciado que las movilizaciones principales se realizarán el viernes 6 y el sábado 7 e incluso hasta el 15 de marzo. Como cada año, para días previos hay convocatorias para actividades artísticas, lúdicas, conversatorios, entre otras.

En Bogotá, Somos un rostro colectivo ha convocado (bajo la consigna “Por la justicia de los cuidados y condiciones de vida digna”) a una movilización con carteles y arte en las calles para el 7 de marzo (inscripción necesaria). El 8 de marzo ha invitado a acciones digitales y finalmente a una gran movilización el domingo 15 a partir de las 10.00 en la Estación de TransMilenio Minuto de Dios (avenida calle 80 con carrera 73a).

Desde los barrios del sur de la capital colombiana, la Coordinadora Popular Bosa, Lentes Morados, Polinecias Crew, entre otras, han llamado a una concentración el 7 de marzo, de 9.00 a 20.00 horas en la Plazoleta UD Porvenir-El Bicho. “Levantamos una juntanza hecha desde la autogestión, el cuidado colectivo y la fuerza de quienes sostienen la vida todos los días, para brindarnos un espacio de mucho arte, palabra, alimento y cuidado”, publicaron.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, el 7 de marzo se espera una manifestación de mujeres a partir de las 12.00 del Concejo de Bogotá al Congreso de la República.

En Medellín, Semilla de Poder y Abrazo de Fuego convocan a una movilización el 6 de marzo, a las 14.30 en el Parque Bolívar; una jornada cultural el sábado 7 desde las 14.00 en el Pasaje Cervantes y el 8 de marzo se convoca a ejercer el derecho a los comicios con el lema “de la calle a las urnas en las decisiones que marcan el rumbo de nuestros territorios”.

En Cali se ha convocado a un plantón en la Loma de la Dignidad el 6 de marzo a partir de las 16.00.

¿Qué pasará el 8 de marzo?

Aunque algunas plataformas adelantaron las protestas, otros sectores mantienen convocatorias simbólicas para el domingo 8 de marzo, con concentraciones de menor escala o acciones descentralizadas. Las autoridades han señalado que el despliegue de seguridad estará enfocado principalmente en los puestos de votación debido a las elecciones legislativas.

La coincidencia con los comicios para el Congreso de la República y las consultas interpartidistas ha obligado a una coordinación especial entre las secretarías de Gobierno y las organizaciones sociales para evitar afectaciones en la movilidad y garantizar el derecho a la protesta.

Recomendaciones para asistir

