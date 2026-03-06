Asesinan en Manizales a Daniela, una nueva víctima de feminicidio

Daniela luchó por su vida una semana, pero este viernes murió. Fue baleada el pasado 25 de febrero en la ciudad de Manizales por William Noreña Vásquez, subgerente del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas (Inficaldas), en medio de una situación aún por esclarecer. Su feminicidio eleva a una docena los asesinatos de mujeres trans en Colombia en lo corrido del 2026, según registros del Observatorio de Caribe Afirmativo. Luego del hecho, varias ONG defensoras de los derechos humanos de la población LGBTIQ+ vienen reclamando con urgencia acciones eficaces para enfrentar la violencia que experimentan y que se ha ensañado con las experiencias de vida trans.

Aunque de ella no se tiene mucha información, más allá de que tenía 30 años y era originaria de la ciudad de Riohacha, en La Guajira, de su victimario sí se ha filtrado información. Además de ser funcionario público, Noreña fue alcalde del municipio de Filadelfia (Caldas) en el periodo 2020-2023. El hombre de 50 años fue capturado el día del ataque, en el que, como resultado de los disparos, también resultó herido por una bala perdida un hombre que estaba en una habitación contigua a la que ocupaban él y Daniela, que habían llegado juntos horas antes a Medialuna 21, una residencia en el centro de la ciudad. Noreña no aceptó cargos, pues alega que actuó en defensa propia. Actualmente, está privado de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra.

El transfeminicidio ocurrió apenas días después de que el presidente Petro firmara una directiva presidencial que ordena a todas las entidades nacionales impulsar medidas para prevenir y atender las violencias y los actos de discriminación contra la población con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas (OSIGD). Con estas nuevas disposiciones, los colectivos y organizaciones LGBTIQ+ esperan que se fortalezca la articulación interinstitucional y se haga seguimiento a las orientaciones, una tarea que estará en manos del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Esas organizaciones reconocen la importancia de la directiva y mantienen la expectativa de que haya capacidad estatal para materializarla de manera tal que se vea reflejada en la calidad de vida y protección de esta población. De hecho, ya el Ministerio de Igualdad tiene desde hace dos años una dependencia encargada de esos asuntos. Se trata del Viceministerio de las Diversidades, que ocupó por varios meses Juan Carlos Florián hasta asumir la dirección de toda la cartera, siendo la primera persona abiertamente LGBTIQ+ en hacerlo. Aun así y pese a esos simbolismos, la realidad sigue estando marcada por los prejuicios y delitos de odio.