Seis mineros permanecen atrapados tras el derrumbe de una mina de carbón en Guachetá

Seis mineros permanecen atrapados por un derrumbe en una mina de carbón en el municipio de Guachetá, en el departamento de Cundinamarca, cerca de los límites con Boyacá y en el centro de Colombia. Según las autoridades, una acumulación de gases causó una explosión el jueves por la noche en el socavón, conocido como Mata Siete. Un total de cuarenta socorristas trabajan en las labores de búsqueda. El gobernador del departamento que rodea a Bogotá, Jorge Emilio Rey, ha informado en la mañana de este jueves que, hasta ese momento, no era posible precisar si hay supervivientes, puesto que no se había logrado establecer contacto visual con los trabajadores.

Funcionarios y miembros de la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Policía de Cundinamarca y el cuerpo de bomberos voluntarios de Chocontá participan de las labores de rescate, que se mantuvieron a lo largo de toda la madrugada, y que implican la ventilación de la mina y la extracción de carbón para buscar a los trabajadores atrapados. El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental del cuerpo de bomberos de Cundinamarca, indicó que se detectaron altos niveles de metano en la mina, y que usaron dos retroexcavadoras para mejorar la ventilación. La autoridad ambiental de la zona, CAR, ha reportado que la mina no contaba con la licencia requerida para operar.

El centro y nororiente del país son dos regiones de alta importancia minera en Colombia. En el caso del departamento de Cundinamarca (en municipios como el propio Guachetá, Ubaté, Sutatausa, Cucunubá o Lenguazaque), hay gran cantidad de minas, tanto formales como informales, dedicadas a la explotación de carbón metalúrgico, usado para la fabricación de acero. Miles de familias tienen su sustento en esa actividad económica.

Tras conocerse la explosión en Guachetá, la Agencia Nacional de Minería indicó que se estaban investigando las causas del incidente y que se tomarían medidas para evitar otros similares en el futuro. Sin embargo, los derrumbes en minas de carbón se repiten con cierta frecuencia en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. En noviembre de 2022, dos trabajadores murieron en una mina en La Uvita. En marzo de 2023, 21 mineros más murieron tras una explosión en una mina en Sutatausa. En abril del mismo año, otras siete personas murieron en un socavón en Cucunubá. La Agencia Nacional de Minería registró 1.634 fallecidos entre 2005 y 2020, en 1.454 emergencias.