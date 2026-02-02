Día sin carro y sin moto en Bogotá 2026: cuándo es, cuáles son las restricciones y la multa
La jornada busca reducir la contaminación del aire, la emisión de ruido ambiental y promover la movilidad sostenible en la capital colombiana
Los habitantes de Bogotá se alistan para una nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto. La iniciativa, que se realizará el próximo jueves 5 de febrero, restringe la movilidad de los carros en la capital colombiana con el objetivo de reducir la contaminación del aire y promover la movilidad sostenible, como el uso de la bicicleta. Ese día, además, la Secretaría de Ambiente realizará seguimiento a la emisión de ruido ambiental.
Aunque habrá excepciones en la circulación de ciertos servicios y vehículos, se espera que durante la jornada más de un millón de carros particulares y cerca de 400.000 motocicletas no salgan a las calles. La secretaria de Movilidad de la ciudad, Claudia Díaz, ha invitado a los ciudadanos a que se sumen a la jornada: “Para el 70 % de las personas en Bogotá, todos los días son días sin carro, porque se movilizan en transporte público, en bicicleta o caminando. Invitamos a quienes usualmente utilizan el vehículo particular a sumarse a estos modos de transporte, a aportar a una ciudad con menos ruido y a contribuir a que todos respiremos mejor”.
Qué es el Día sin carro y sin Moto
El 24 de febrero del 2000, durante la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, se realizó la prueba piloto de “Sin mi carro en Bogotá”, nombre inicial de la iniciativa. La jornada generó críticas de todos los sectores y muchos, entre ellos Armando Benedetti, entonces concejal, la tildaron de “impositiva”. Sin embargo, una consulta popular realizada en octubre de ese año validó con el 63,19 % de los votos a favor el apoyo de los ciudadanos a la medida.
El Día sin Carro quedó reglamentado en el decreto 1098 de 2000, que estipula que a partir de 2001 se prohíbe la circulación de “vehículos automotores en la ciudad de Bogotá el primer jueves del mes de febrero de todos los años”.
Cuándo será el Día sin Carro y sin Moto
De acuerdo con el decreto 1098 de 2000, la jornada se realiza el primer jueves de febrero de cada año. Para 2026, el Día Sin Carro y Sin Moto será el jueves 5 de febrero desde las 5.00 hasta las 21.00.
Ese jueves, los ciudadanos podrán hacer uso del sistema de transporte público de la ciudad. Los servicios de TransMilenio y TransMiZonal operarán desde las 4.00 hasta las 23.00 y el TransMiCable lo hará desde las 4.30 hasta las 22.00. Además, la ciudad cuenta con más de 683 kilómetros de ciclorrutas para quienes se movilicen en bicicleta.
Qué vehículos pueden circular y cuáles no
Ese jueves habrá restricción de movilidad para carros y motos particulares, vehículos con permiso de pico y placa solidario, vehículos de academias de conducción, vehículos híbridos o a gas, taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8, y vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla. No obstante, la medida contempla algunas excepciones. Ese día podrán circular:
- Transporte público
- Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio
- Transporte para personas con discapacidad
- Vehículos de emergencia
- Transporte escolar
- Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros
- Servicios públicos domiciliarios
- Destinado al control de tráfico
- Caravana presidencial
- Vehículos militares, de la Policía Nacional, de organismos de seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá
- Vehículos diplomáticos o consular
- Motocicletas de vigilancia y seguridad privada
- Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección
- Vehículos eléctricos o de cero emisiones, incluyendo motocicletas
- Carrozas fúnebres
- Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP
- Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas
- Transporte de valores
Cuál es la sanción si incumplo la norma
Los conductores que circulen durante la jornada serán sancionados con una multa de 633.000 pesos e inmovilización del vehículo.
