Cambios en el Sisbén 2026: clasificación, nuevo enfoque y cómo consultar si se es beneficiario

El nuevo modelo funcionará cruzando de manera automática la información de las encuestas del Sisbén con las bases de datos de estas otras entidades

El Gobierno nacional ha informado sobre una transformación del Sisbén que entraría en funcionamiento a partir de 2026. El nuevo modelo busca mejorar la focalización de ayudas sociales mediante el cruce automático de información entre entidades públicas, reduciendo errores de clasificación y actualizando datos en tiempo real.

“Con el cruce de registros administrativos, pasamos a un sistema dinámico, capaz de adaptarse a los cambios económicos, sociales y demográficos del país y, sobre todo, de identificar de manera oportuna a las personas y hogares que requieren el apoyo de los programas sociales, para entregarlos cuándo realmente lo necesitan”, ha indicado en un comunicado Natalia Irene Molina, directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

¿Qué cambiará en el Sisbén a partir de 2026?

Según la información oficial del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Sisbén dejará de depender exclusivamente de encuestas presenciales y avanzará hacia un sistema interoperable, que cruzará información con bases de datos con de entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Registraduría, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) o el Ministerio de Educación.

De acuerdo con la entidad que maneja el registro, esto permitirá:

Actualizar automáticamente la información socioeconómica de los hogares;

Reducir inconsistencias en la clasificación;

Agilizar la asignación de beneficios sociales;

Detectar cambios en ingresos, empleo o composición familiar sin necesidad de nuevas encuestas;

Aunque la implementación está prevista para 2026, el Gobierno ha reiterado que Sisbén IV sigue siendo plenamente válido y obligatorio para acceder a los programas actuales. Las personas que ya están clasificadas en algún grupo del Sisbén no requieren actualizar su información para acceder al sistema de salud. Esto solo se requiere para quienes están afiliadas al régimen subsidiado de salud y no tienen clasificación según el Sisbén.

¿Cómo funciona hoy el Sisbén IV?

El Sisbén IV clasifica a los hogares en cuatro grandes grupos:

Grupo A: pobreza extrema

Grupo B: pobreza moderada

Grupo C: vulnerabilidad

Grupo D: población no pobre ni vulnerable

Dentro de cada grupo existen subcategorías (A1–A5, B1–B7, etcétera), que determinan el acceso a subsidios como Familias en Acción, Renta Ciudadana, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, entre otros.

La clasificación depende de variables como:

Ingresos;

Condiciones de vivienda;

Acceso a servicios públicos;

Nivel educativo;

Situación laboral y de salud;

¿Cómo consultar si es beneficiario del Sisbén?

Actualmente, cualquier persona puede verificar su clasificación ingresando al sitio oficial del Sisbén en la página del DNP.

Allí deberá seguir los siguientes pasos:

Digitar su tipo y número de documento;

Consultar su grupo y subgrupo;

Verificar si cumple los criterios para programas sociales vigentes;

En caso de inconsistencias, se puede solicitar actualización de datos ante la oficina del Sisbén del municipio.

