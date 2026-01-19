Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella lideran las preferencias electorales, según un sondeo de GD3 para RCN

“Si las elecciones a la Presidencia de la República fueran mañana, ¿por qué candidato a la Presidencia votaría?” Esta fue la pregunta que realizó la encuestadora española GD3 a 1.207 colombianos mayores de edad entre el 13 y 15 de enero. Un 30% se decantaron por Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y un 22% por el líder ultraderechista Abelardo de la Espriella, según el estudio encomendado por el conglomerado mediático RCN. Les siguió, muy por detrás y apenas por encima del margen de error de 2,83%, la senadora Paloma Valencia, candidata por el Centro Democrático, con apenas un 3%. A cuatro meses largos de la primera vuelta, y cuando para llegar a ella faltan las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas de inicios marzo, la disputa parecería inclinarse hacia un nuevo bipartidismo entre el progresismo del senador Cepeda y el surgimiento con fuerza de una nueva ultraderecha, encabezada por el penalista.

La encuesta, hecha por teléfono y que incluye a personas de todos los departamentos del país, indaga en las preferencias para esas dos consultas. En la llamada Gran Consulta, en la que compiten nueve candidatos de la derecha, y que no incliye al ultra de la Espriella, ganaría cómodamente Valencia, con 23% contra 8% de sus dos seguidores, el exsenador Juan Manuel Galán y la antigua directora de la revista Semana, Vicky Dávila. En la del Pacto Amplio, Cepeda arrasaría con 34% de intención de voto contra 4% del exsenador Roy Barreras y 3% del exobernador Camilo Romero.

A partir de esos resultados, GAD3 planteó escenarios hipotéticos en una segunda vuelta que se realizaría en junio. Los resultados refuerzan las respuestas a la pregunta inicial. En cuatro de los supuestos -contra De la Espriella, Sergio Fajardo, Paloma Valencia y Juan Carlos Pinzón-, Cepeda ganaría rondando el 40%, contra una suma que va del 32% de De La Espriella al 17% de Pinzón. Fajardo vencería a Valencia y Pinzón, con un 28% y 29%, respectivamente. Sin embargo, perdería por 13 puntos porcentuales contra De la Espriella, con apenas un 19% de votos.

El 55% de los encuestados son mujeres, más de la mitad son de estratos 1 y 2 y, el 36% tiene 55 años o más. Además, casi uno de cada cuatro (23%) se considera de derechas, el 19% de izquuierdas y el 33% no sabe o no responde. Curiosamente, el 40% de ellos dice haber votado por Gustavo Petro en las elecciones de 2022, el 29% por Rodolfo Hernández, el 18% no haber votado y el 9% en blanco, cuando los porcentajes reales fueron 21% Petro, 19% Hernández, 1% en blanco y 42% de abstención.

Esa encuesta también mide el pulso de los ciudadanos frente a las elecciones del Congreso, que se celebrarán el 8 de marzo y frente a las cuales suele haber pocos sondeos y con muy baja capacidad de acierto, un reflejo de un electorado con baja adherencia a los partidos políticos. Solo el 51% de los encuestados aseguran que “votará con total seguridad”, y el 23% de la muestra aseguró que lo hará por el oficialista Pacto Histórico. Le siguen otras formaciones que suelen tener buenos registros en las encuestas que consultan por la filiación partidistas de los colombianos: el opositor Centro Democrático (15%) y el tradicional Partido Liberal (7%). En todo caso, no aclara si se trata de votos al Senado o a la Cámara de Representantes, algo relevante en un país en el que se pueden combinar partidos, pues la cámara alta es de circunscripción nacional y la baja es departamental o distrital.

La encuesta de GAD3 es una de las pocas que se han publicado en este ciclo electoral, que se desarrolla bajo la sombra de una reciente y restrictiva ley de encuestas, que ha desincentivado la publicación de estos instrumentos.