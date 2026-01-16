La FLIP critica al ultra Abelardo de la Espriella por denunciar a la columnista Ana Bejarano tras vincularlo con Alex Saab

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la organización sin ánimo de lucro que defiende la labor periodística en Colombia, ha rechazado este viernes las acciones judiciales que emprendió el candidato presidencial Abelardo de la Espriella contra la columnista Ana Bejarano. En un comunicado, ha respaldado a la demandada, quien publicó el pasado fin de semana un artículo de opinión sobre los vínculos entre el aspirante ultraderechista y Alex Saab, actual ministro de Industrias de Venezuela y supuesto testaferro de Nicolás Maduro. “El uso reiterado y expansivo de acciones judiciales contra periodistas y columnistas puede configurar prácticas de acoso judicial”, ha subrayado la organización. “El aparato judicial no puede ser utilizado como una herramienta de presión, castigo o intimidación contra la prensa”.

El motivo del hostigamiento es el artículo titulado Alex y Abelardo, publicado el domingo en la sección de opinión de la revista Cambio. La columnista, abogada y miembro del consejo directivo de la FLIP, recuerda que el candidato ultraderechista y su estudio jurídico defendieron al supuesto testaferro de Maduro durante varios años. “Está ansioso de coronarse como el adversario del régimen [venezolano]. Y se entiende su angustia, porque los hilos que lo conectan con Alex Saab (...) no son pocos”, afirma Bejarano. “La estrategia mediática del ‘papucho’ apunta a silenciar las faltas de su vida pública a punta de gritos y comportamiento inauténtico en redes, pero por más bots que impulsen su campaña no podrá negar o esconder su cercanía con Álex Saab”, añade.

La abogada refuta los argumentos de De la Espriella respecto a que cortó el vínculo con su cliente apenas se dio cuenta de la corrupción de la que era parte y que solo fue una relación profesional. La columna afirma que el candidato ultra asumió la representación de Saab cuando “ya era claro que colaboraba con Maduro para robar a los venezolanos”: ya se había denunciado el caso de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un entramado de corrupción que llevó al régimen a distribuir leche y alimentos podridos comprados por Saab en México. También señala que De la Espriella invitó a su cliente a una fiesta de cumpleaños en Cartagena, lo cual evidenciaría un vínculo de amistad. Acusa al estudio jurídico de advertirle a Saab de una orden de captura en 2018 y de ayudarlo a fugarse de Colombia, antes de finalmente ser detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos —fue indultado en 2023 en un intercambio de presos con Venezuela—.

La campaña de De la Espriella emitió el lunes un comunicado en el anuncia que solicitará una rectificación ante las “afirmaciones falsas” de la columna y que tomará acciones legales contra Bejarano. Asegura que Saab llevaba dos años fuera de Colombia cuando se emitió la orden de captura de 2018 y que nunca fue invitado a una fiesta de cumpleaños que, según la campaña, se realizó en Italia. “Algunos sectores han optado por disfrazar de periodismo lo que en realidad es militancia política, recurriendo a la mentira y la desinformación”, acusa. “El periodismo no puede convertirse en un arma de persecución ni en un instrumento de propaganda, porque cuando la mentira se normaliza, la democracia se debilita”, concluye.

La FLIP enfatiza en su comunicado de este viernes que este tipo de acciones busca generar un impacto económico y emocional en la víctima para inducirla a la autocensura. “Las demandas infundadas o las sanciones desproporcionadas generan un efecto silenciador que no solo vulnera los derechos de quienes son demandados, sino también el derecho colectivo de la sociedad a estar informada”, apunta. Asimismo, señala que los artículos de opinión gozan de especial protección. También las críticas a candidatos a cargos de elección popular: “Tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como la Corte Constitucional colombiana han sido consistentes en señalar que quienes participan activamente en la vida pública deben tener un mayor umbral de tolerancia frente al escrutinio, la crítica y las opiniones, incluso cuando estas resulten incómodas, severas o molestas; especialmente, en el marco de un proceso electoral”.

La organización recuerda varias situaciones anteriores en las que De la Espriella denunció a periodistas que lo cuestionaban: una citación de la Fiscalía a Jorge Gómez Pinilla en 2018, la difusión de datos personales de Camilo Poveda en 2019, una demanda contra Cecilia Orozco en 2021 y acciones contra cinco trabajadores de Tercer Canal en 2024. “La acumulación de estos hechos permite identificar un patrón de comportamiento que afecta el ejercicio libre del periodismo y el debate público”, enfatiza, en referencia a 109 denuncias por calumnia e injuria que la Fiscalía registró entre 2008 y 2019. Según la FLIP, el demandante luego desistía de las querellas, lo cual evidencia que las denuncias “carecían de sustento jurídico”. El comunicado recuerda que Bejarano ha defendido como abogada a periodistas demandados por De la Espriella.