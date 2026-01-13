El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, revive su aspiración presidencial

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha revivido su aspiración presidencial. El político de 71 años ha recibido este martes el aval oficial del partido Oxígeno, que lidera la exsenadora Ingrid Betancourt. “Le doy gracias de corazón por extenderme el aval, que acepto con gratitud”, ha señalado el exmandatario de la capital colombiana en una publicación de X. El gesto fue impulsado por el también precandidato de derecha Juan Carlos Pinzón —que cuenta con otro aval de Oxígeno—, que calificó a su ahora competidor de ser un “servidor ejemplar”. Peñalosa entra así en un gran abanico de aspirantes de la derecha que busca competir con Iván Cepeda, el hombre fuerte de la izquierda, y con el abogado y candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella.

Betancourt, excongresista que fue secuestrada por las extintas FARC cuando era candidata presidencial en 2002, ha celebrado en un comunicado a sus dos precandidatos. “La grandeza, inteligencia y corazón de Juan Carlos, aliada a la visión y sabiduría de Enrique Peñalosa, nos honran y fortalecen la unión de todos los mejores para servirle a Colombia”.

El partido de Betancourt, que cuenta entre sus filas con una gobernadora y un puñado de concejales, confía en que Peñalosa ingrese en la que ha sido bautizada como la Gran Consulta por Colombia, una elección interpartidista —que se hará en simultáneo con los comicios legislativos del 8 de marzo la cual busca aunar los votos de la centroderecha de cara a la cita del próximo 29 de mayo. Los precandidatos que ya están en el mecanismo son la uribista Paloma Valencia, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y David Luna. Estos aspirantes han manifestado que definirán esta semana si permiten el ingreso del exalcalde de Bogotá. “La regla es la discusión, el análisis y el consenso de todos los integrantes, y así se continuará con las demás solicitudes de ingreso que haya”, ha indicado Gaviria, exgobernador de Antioquia.

En caso de ser admitido en la consulta, Oxígeno contará con dos precandidatos, que competirán a la vez, de manera interna, por la candidatura oficial de la formación; y externa, con los demás aspirantes. “El partido ha decidido otorgarle el aval a ambos para que tengan la habilitación de participar en el proceso democrático de selección. Es similar a si se realizara una consulta interna, dado que no son candidatos, sino precandidatos”, afirman fuentes de la colectividad. Diego Rubiano, coordinador del observatorio político electoral de la MOE, explica que no es anormal que un partido otorgue un doble aval en esta fase de la carrera presidencial. “Ocurrió, por ejemplo, en la consulta del Partido Conservador de 2010: tres candidatos presidenciales de la misma organización política. Los partidos pueden dar varios avales”, aclara en un mensaje.

La Gran Consulta acogió recientemente a Pinzón y a Valencia entre sus filas. Los ocho, o nueve si Peñalosa es admitido, competirán por conseguir una de las candidaturas de su espectro político para la primera vuelta. El siguiente paso no está aún claro. De la Espriella se negó a integrar este mecanismo tras recabar 4,8 millones de firmas para respaldar su candidatura, y que le permiten acudir directamente a la primera vuelta. Tampoco forman parte los aspirantes Santiago Botero y Mauricio Lizcano, que también tienen esa posibilidad. Y el tradicional Partido Conservador aún no ha definido quién lo representará en primera vuelta.

Peñalosa ha intentado llegar a la Casa de Nariño en varias ocasiones a lo largo de este siglo. La candidatura más potente fue la que hizo para las elecciones de 2014. Tras haber conseguido el aval de la Alianza Verde, llegó con fuerza a la primera vuelta, aunque muy pronto se desinfló: fue el menos votado con menos de 1 millón de votos. Ha sido alcalde de Bogotá en dos ocasiones (1998-2000 y 2016-2019). En los últimos años, se ha convertido en un férreo opositor al Gobierno de Gustavo Petro.