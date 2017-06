Snow Crash (1992): El metaverso

Snow Crash, clásico del ciberpunk y una de las 100 mejores novelas en lengua inglesa según la revista Time , gira alrededor de un concepto que, según el autor Neil Stephenson, podría suceder al actual internet: el metaverso, un mundo paralelo en el que interactuar y vivir encarnando un avatar, una representación virtual (que no tiene por qué ser fiel) de nosotros mismos. El estadounidense concibió un mundo en la que las leyes de la física no operan y en el que un virus/droga/religión trata de alienar a la ciudadanía y sembrar el caos. En este ciberespacio se han inspirado ficciones y aplicaciones que tratan el libre albedrío y las vidas alternativas, como el videojuego World of Warcraft y la película Avatar o Google Earth (como representación virtual de lo real) y la herramienta de enseñanza Classcraft.