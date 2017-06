"Hi, how are you?"

Chapurrear los básicos del idioma de nuestro país de destino nunca está de más. Duolingo, una app que supuso una pequeña revolución cuando se lanzó, posibilita el aprendizaje de una lengua de manera rápida y lúdica. De mecánica accesible, basada en lecciones cortas y con cierto aroma a videojuego (vidas, pruebas contrarreloj, rachas), la app ha enganchado a su método a más de 70 millones de usuarios y ha dado, además, el salto a las escuelas, donde ya es utilizada por alumnos y profesores. Disponible gratis en iOS y Android.