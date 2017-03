Parque Forestal Valdebebas-Felipe VI

Carmena no quiere que el parque de Valdebebas, en el distrito de Hortaleza, pierda su referencia al rey Felipe VI. La alcaldesa no desea pasar por el trago de eliminar el nombre del monarca del segundo parque más grande de la capital del Reino. Pero el concejal de Participación Ciudadana, Pablo Soto, organizó un referéndum vinculante para dotarle de un nuevo nombre o mantener el existente. Votaron a favor de devolverle la denominación de Parque Forestal de Valdebebas 2.528 vecinos. La regidora busca ahora una “fórmula” para cumplir el programa electoral de Ahora Madrid y no eliminar el nombre del monarca.