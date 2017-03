Han nacido en Dinamarca, pero oyen constantemente que no pertenecen a ese país. Los inmigrantes de segunda generación, legalmente daneses, ven y oyen el discurso ultranacionalista que pide que se les retire la nacionalidad. El director Alex Sabour, que dirige la productora audiovisual Gorilla Media, ha reunido a varios de estos niños y les ha dicho que no son daneses con el fin de ver su reacción. "Los niños no son ciegos, sordos ni mudos, son conscientes de lo que pasa a su alrededor. Escuchan la radio y oyen a la gente por la calle hablar de los debates políticos", sostiene Sabour.

El vídeo ha tenido más de 100.000 visitas, una amplia repercusión. No obstante, la gran mayoría de las valoraciones y comentarios en Youtube son negativos. "Ninguno de esos niños parecen daneses", dice . Otro usuario, , critica: "Enhorabuena por hacer llorar a niños para tu vídeo de propaganda para retrasados". La mayoría sostiene que los niños del vídeo no son daneses, a pesar de que estos afirman haber nacido en el país. "La gente de izquierdas es putrefacta. Desollarlos sería una respuesta demasiado amable", afirma uno de los comentarios mejor valorados del vídeo, en referencia al productor de la grabación. El vídeo termina con un eslogan: "Queridos políticos, por favor, recordad de quiénes estáis hablando".