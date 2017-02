Andrew Garfield

Nominado por 'Hasta el último hombre', Garfield no ocultó su decepción por el escaso cariño que mostró la Academia hacia su otra apuesta del año, Silencio, de Martin Scorsese. “Es una de esas películas que calarán hondo y cambiarán a la gente que la vea, al contrario de otras que obtienen un reconocimiento inmediato pero que causan menos impacto a largo plazo", dijo, y todo el mundo entendió que hablaba de la película de su ex, Emma Stone. En la alfombra roja, Garfield ha alternado Gucci con Dior y Burberry y no ha ido tan lejos como Ryan Gosling o su amigo Eddie Redmayne con las innovaciones.