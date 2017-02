Retener lo obsolescente

Rafael Canogar (Madrid, 1964) va a pasar a engrosar la lista de los artistas que han creado proyectos para el estand de EL PAÍS en ARCO. Una de las constantes de este creador es la obsolescencia de las imágenes, de tecnologías recientes que rápidamente se convierten en viejas: "He visto mucha tecnología que ya no existe pasar por delante de mis ojos". Considera que el artista tiene herramientas para posicionarse y responder a la sociedad digital. La asimila para digerir esta cultura digital, que no sea una abducción sino que cada uno la lleve por el camino que le interese. Otras de sus características son la luz y lo telúrico, presentes en sus instalaciones del estand de ARCO.