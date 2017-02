15

Ben Stiller reveló durante una entrevista en 2016 que dos años antes había sufrido cáncer de próstata. El actor, de 51 años, explicó que la enfermedad le pilló por sorpresa: “Al principio no sabía qué me iba a pasar. Tuve mucho miedo. Se detuvo todo en mi vida. No podía planear ninguna película porque no sabía qué me iba a suceder”. Según contó, en su familia jamás había existido un caso de cáncer de próstata y su doctor fue capaz de detectar la enfermedad gracias a un análisis del antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés). “Si no hubiera sido por el examen no sé qué me habría pasado”. “Quería hablar del tema porque creo que esta prueba salvó mi vida”, aseguró durante la entrevista.