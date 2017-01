"Sufro por dentro"

El banquillo del Madrid, sitio que por norma desgasta a todos por la presión y la exigencia, parece no haberlo hecho con Zidane. “Sí, sí que está la presión, el desgaste, el estrés… y va a estar hasta que me vaya. Otra cosa es que no se vea… Pero míreme hoy, no tengo voz y dentro estoy cansado, no he encontrado la manera de dormir bien desde que llegamos aquí”, decía el técnico en su última rueda de prensa del año tras ganar el Mundialito.