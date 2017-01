1

En una entrevista con ‘CBS Sunday Morning’, Lady Gaga expuso sus sentimientos sobre su nuevo álbum, ‘Joanne’, así como sobre algunos problemas que ha tenido con la fama. “Tan pronto como me sumergí en este mundo, empecé a pertenecer, de alguna forma, a todo el mundo”, dijo la cantante. “Es legal seguirme, es legal acecharme en la playa, y no puedo pedir a la policía o a ellos que me dejen. Así estuve reflexionando sobre esa fina línea que divide mi privacidad de mi vida pública, y dije: 'Bien, si no puedes ser libre ahí fuera, lo serás aquí' [señalándose en el corazón]". Durante la charla, la cantante y actriz contó cómo el hecho de que sea reconocible para todos ha transformado su manera de relacionarse: “Echo de menos a las personas. Echo de menos ir a cualquier sitio y conocer a alguien aleatorio y tener con él una conversación. Me gusta la gente”, afirmó.