Gil Kerlikowske, exresponsable del control de fronteras de EE UU: “Trump busca en Minneapolis el caos, el miedo y la intimidación”

El excomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza durante la Administración de Obama critica la ofensiva de Trump en Minnesota, donde los agentes de inmigración han matado a dos ciudadanos en menos de un mes

Gil Kerlikowske (Fort Myers, Florida, 76 años) se conecta a la videollamada exactamente una hora después de acceder a la entrevista. A sus espaldas, cuelga en la pared un retrato de Abraham Lincoln, el “salvador” de la Unión estadounidense que tanto se dice que peligra estos días. A su lado, varios escudos policiales dan fe de una larga carrera en las fuerzas del orden. Uno de ellos lleva las insignias de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP son sus siglas en inglés), de la que fue comisionado durante la presidencia de Barack Obama. La misma oficina que esta semana acaparó titulares después de que dos de sus agentes mataran a tiros a un hombre en Minneapolis.

Tras la muerte de Alex Pretti a manos de la Patrulla Fronteriza, que forma parte de la CBP, y la de Renée Good, ambos ciudadanos estadounidenses, con poco más de dos semanas de diferencia en la misma ciudad, el teléfono de Kerlikowske no ha parado de sonar. Más de 40 medios lo han contactado con la misma pregunta: ¿Qué está ocurriendo en Minneapolis? La respuesta, dice, es “caos”. Kerlikowske, quien fue comisionado de la CBP de 2014 a 2017, es un gran crítico de la ofensiva que Donald Trump lleva a cabo en la ciudad más poblada de Minnesota, donde su Gobierno mantiene un enorme despliegue de agentes de inmigración en medio de protestas masivas y una brutal represión policial.

Kerlikowske conoce profundamente cómo deben operar estas agencias, y dice que lo que está pasando ahora no se parece en nada a cómo debería aplicarse la ley. “El mundo realmente está observando lo que sucede”, asegura sobre Minneapolis. “Si no fuera por esos videos, la gente diría: ‘Bueno, esto es lo que dijo el presidente o el vicepresidente’. Pero ahora que la gente ha visto esos videos, ha hecho su propio juicio y se da cuenta de que lo que dicen estos altos cargos no es lo que sucedió”.

Ahora profesor de práctica en criminología y justicia penal en la Universidad Northeastern, Kerlikowske ha pasado más de 40 años dedicado a las leyes. Antes de liderar la CBP, fue director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Obama, jefe de policía de Seattle y comisionado de policía de Buffalo.

Pregunta. ¿Cuál fue su reacción cuando vio los videos de la muerte de Pretti?

Respuesta. La reacción, no solo mía, sino en todo el país y, francamente, en todo el mundo, ha sido de shock. La gente no puede entender cómo alguien que estaba intentando ayudar a una mujer a la que la Patrulla Fronteriza había tirado en la nieve terminó siendo rociado con gas pimienta, y luego seis o siete agentes no pudieron esposarlo y controlarlo.

P. ¿Cómo deberían haber manejado los agentes esa situación?

R. La gente necesita entender un par de cosas. Tenemos derecho a protestar, observar y grabar. Lo que no tenemos es derecho a obstruir o interferir con las fuerzas del orden cuando están haciendo su trabajo. Dicho esto, lo apropiado habría sido simplemente decirle: “No interfieras. Si lo haces, serás arrestado”. Ese habría sido el procedimiento correcto. Lo que estamos viendo una y otra vez es que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza van inmediatamente a usar sus herramientas menos letales, aunque siguen siendo peligrosas, como el gas pimienta, bolas de pimienta o gas lacrimógeno, en lugar de simplemente arrestar a la persona.

Pósters de Renée Good y Alex Pretti, en Minneapolis, el 28 de enero. Seth Herald (REUTERS)

P. ¿Los agentes de la Patrulla Fronteriza están entrenados para manejar situaciones como la que se vive en Minneapolis?

R. No. Ni la Patrulla Fronteriza, ni la CBP ni el ICE están entrenados, no tienen experiencia, y ciertamente no están bien liderados ni supervisados, para vigilar en entornos urbanos. Ya sea Seattle, donde yo trabajé, Buffalo, o cualquiera de estas grandes ciudades como Minneapolis. Vigilar una ciudad requiere un nivel específico de habilidad, experiencia, conocimiento y entrenamiento que desafortunadamente no vemos ni en la CBP ni en el ICE.

P. ¿Qué se puede esperar de la investigación sobre el tiroteo?

R. Sería muy escéptico con la investigación. El FBI tiene experiencia en investigar el uso de la fuerza y debería abrir una investigación criminal de derechos civiles, como a menudo lo hicieron cuando yo era comisionado. [El Departamento de Justicia anunció el viernes, después de hacerse esta entrevista, que abriría dicha investigación.] También debería haber una investigación interna por parte de la Oficina de Responsabilidad Profesional de Aduanas y Protección Fronteriza. Pero lo que me preocupa es que, después del asesinato de Renée Good y el tiroteo de Alex Pretti, ha habido un ir y venir sobre quién está investigando. Y las autoridades estatales y locales han sido excluidas, cuando siempre estuvieron involucradas cuando yo estaba allí. Eso es problemático porque necesitas esa confianza, relación, comunicación y transparencia. Los jefes de policía locales, los sheriffs y los alcaldes tienen que responder a sus electores. Si los dejas fuera, solo erosionas aún más la confianza.

P. Trump culpa al gobernador Tim Walz y al alcalde de Minneapolis por la escalada de violencia, mientras que las autoridades locales culpan al Gobierno federal.

R. La gente en Minneapolis tiene todo el derecho de protestar por lo que están viendo y, como el gobernador y el alcalde han dicho repetidamente, hacerlo de manera pacífica. Hagan saber sus puntos, hagan sus grabaciones, griten, usen obscenidades. Ese es nuestro derecho en este país. Pero culpar al alcalde y al gobernador por las acciones de los manifestantes no es apropiado.

P. Usted ya ha trabajado con Tom Homan [el zar de la frontera de la Casa Blanca, que esta semana fue designado responsable del operativo en Minnesota]. ¿Qué cree que puede hacer, ahora que está sobre el terreno, para abordar la situación?

R. Reemplazar a Gregory Bovino y marginar a la secretaria [de Seguridad Nacional] Kristi Noem y a su asesor Corey Lewandowski tiene mucho sentido. Tom [Homan] ha estado en esto por mucho tiempo y entiende el sistema. Así que creo que podemos ver una disminución de la tensión. Pero también se nota que esta Administración, en lugar de seguir su estrategia habitual de doblar la apuesta cuando reciben críticas, parece muy interesada en encontrar una salida que les permita salvar la cara con gracia. Especialmente después de que ocho senadores republicanos votaran este jueves para no financiar al Departamento de Seguridad Nacional.

El zar de la frontera, Tom Homan, durante una conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero. CRAIG LASSIG (EFE)

P. ¿Qué opina sobre la posible retención de fondos para ese departamento, del que dependen el ICE y la CBP?

R. Lo que piden los senadores son cosas realmente básicas, cosas con las que cualquier agencia profesional de aplicación de la ley opera. Estos senadores conocen los departamentos de policía de sus Estados. Saben que usan cámaras corporales, que no llevan máscaras, que no hacen patrullas aleatorias para detener gente en la calle, en Walmart o en estacionamientos. Entonces se preguntan: ¿por qué el ICE y la CBP no pueden operar de la misma manera?

P. ¿Cómo describiría la ofensiva de la Administración de Trump en Minneapolis y otras ciudades demócratas? ¿Se trata de aplicación de leyes de inmigración o de política?

R. Se trata más de caos, de difundir miedo e intimidación. Cuando marcharon al Parque MacArthur en Los Ángeles con música de rock, dijeron: “Esta es la nueva normalidad. Acostúmbrense”. Desafiaron al alcalde, desafiaron al gobernador. Lo mismo en Chicago, donde dejaron claro que no querían cooperar con las autoridades locales. Estos alcaldes y gobernadores fueron elegidos por el pueblo. Estés o no de acuerdo con sus políticas, merecen respeto. Lo más perturbador es que en el pasado las fuerzas del orden estatales y locales trabajaban con el ICE y la CBP en distintos programas. Ahora se ve un desdén total del ICE y la CBP hacia las autoridades locales. La gente olvida que la inmigración es responsabilidad exclusiva del Gobierno federal. No es responsabilidad de Estados y municipios.

P. ¿Qué hace la Patrulla Fronteriza en ciudades como Minneapolis, tan lejos de la frontera?

R. La Patrulla Fronteriza no tiene nada que hacer en las ciudades. Se llama Patrulla Fronteriza por una razón: operan mejor en la frontera, dentro de las primeras 25 millas, en los puntos de control como los que hay en Texas. Escuché al comandante Bovino decir que saben vigilar ciudades porque tienen oficinas en Buffalo y Detroit. Déjame decirte: fui comisionado de policía en Buffalo durante cinco años y nunca vi un agente de la Patrulla Fronteriza en la ciudad. Es pura propaganda cuando dicen que saben vigilar ciudades. Vigilar una ciudad es un desafío difícil, igual que vigilar la frontera es difícil para ellos. Son cosas distintas.

Gil Kerlikowske, a la izquierda, saluda a funcionarios de aduanas mexicanos en 2016 en Tijuana, México. Gregory Bull (AP)

P. Si comparara cómo se hacían las cosas en su época con cómo se hacen ahora, ¿cuáles son los mayores cambios?

R. No hay comparación con lo que se hacía bajo Obama o bajo Joe Biden. Yo soy un gran defensor de la Patrulla Fronteriza. En el verano de 2014 tuvimos 68.000 niños no acompañados cruzando, principalmente en McAllen, en el Valle del Río Grande. Vi a los agentes tratar a esos niños y a las familias con humanidad. Les ofrecían agua, primeros auxilios. Traían camisetas de sus propios hijos para dárselas. Ahora, la moral de la Patrulla Fronteriza está por los suelos. Si les preguntas, estarían felices de volver a la frontera, a hacer lo que están entrenados para hacer y en lo que son bastante efectivos.