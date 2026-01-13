La Administración Trump cancela el TPS de los somalíes

La medida es la última escalada del Gobierno en su campaña contra los ciudadanos de origen somalí, en particular los que residen en Minnesota, donde un agente federal mató a una mujer la semana pasada

La Administración de Donald Trump ha cancelado el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los ciudadanos de origen somalí, que podrán ser deportados si no se van de Estados Unidos en poco más de un mes. Así lo ha anunciado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una publicación en X este martes, en el que ha señalado que los somalíes que residen legalmente gracias al programa pasan a ser indocumentados y “deberán abandonar el país antes del 17 de marzo”. La medida es la última escalada del Gobierno de Trump en su campaña antiinmigración, que en las últimas semanas ha estado dirigida contra los somalíes, cuya comunidad es numerosa en Minnesota.

Trump los ha acusado de destruir el país, afirmando que “los somalíes deberían irse de aquí”. El presidente ha lanzado insultos contra la comunidad en varias ocasiones y les ha llegado a llamar “basura”. En noviembre, Trump anunció que pondría fin de inmediato a las protecciones temporales contra la deportación para los somalíes que viven en Minnesota, acelerando el fin de un programa que comenzó en 1991 bajo el mandato del expresidente republicano George W. Bush. El programa fue extendido en varios años posteriores para permitir que los somalíes continuaran viviendo de forma legal en Estados Unidos.

El TPS es un programa creado para permitir la residencia temporal de los ciudadanos de los países que atraviesan conflictos armados, desastres ambientales u otras condiciones extraordinarias y temporales. Trump ha acabado con el programa para otras nacionalidades, entre ellos los ciudadanos de Venezuela, Haití, Nepal, Nicaragua y Afganistán.

“Temporal significa temporal”, declaró la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la cadena Fox. “Las condiciones en Somalia han mejorado hasta el punto de que ya no cumplen con los requisitos legales para el Estatus de Protección Temporal”. El país ha estado en guerra civil desde los años noventa. “Además, permitir que los ciudadanos somalíes permanezcan temporalmente en Estados Unidos es contrario a nuestros intereses nacionales”, añadió Noem. “Estamos priorizando a los estadounidenses”.

Según la cadena, que cita fuentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualmente hay 2.471 ciudadanos somalíes en Estados Unidos con TPS, y otros 1.383 se encuentran en el país con solicitudes pendientes. Otras fuentes, como el Forum Nacional de Inmigración, calculan que hay 705 somalíes en el país con el permiso.

Migrantes somalíes en Minnesota, el 9 de enero de 2026. Brian Snyder (REUTERS)

La comunidad ha sido objeto de ataques racistas en Minnesota, incentivados por el discurso xenófobo de Trump. La Administración lanzó un operativo migratorio con más de 2.000 agentes en Minneapolis en respuesta a un supuesto fraude de fondos destinados a guarderías en el que muchos de los ciudadanos acusados son de origen somalí. El Estado de Minnesota se ha opuesto a la intervención del Gobierno federal y la población se ha levantado contra el despliegue después de que la semana pasada un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) matara con tres disparos a la ciudadana estadounidense Renée Good, de 37 años.

Las protestas han continuado desde el miércoles, que ocurrió el suceso, y se han multiplicado en varias ciudades del país. Este martes seguían las manifestaciones contra los agentes de inmigración, después de que las autoridades federales utilizaran gas lacrimógeno para dispersar a las multitudes de activistas que denunciaban los abusos. El Estado de Minnesota presentó una demanda el lunes contra el Gobierno por las operaciones que los agentes migratorios están llevando a cabo en la ciudad y que derivaron en la muerte de Good. El gobernador, Tim Walz, quiere bloquear el envío de cientos de agentes más anunciado por el Departamento Seguridad Nacional(DHS) durante el fin de semana.

El lunes, los agentes dispararon gas lacrimógeno contra la multitud que se congregó alrededor de los funcionarios de inmigración que interrogaban a un hombre. En el noroeste de la ciudad, en St. Cloud, cientos de personas protestaron frente a una zona comercial con negocios regentados por somalíes tras la llegada de los agentes del ICE, informa AP.