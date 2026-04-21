‘The Onion’ avanza para transformar el sitio del conspiracionista Alex Jones, ‘Infowars’, en una plataforma satírica

Una jueza en Texas decidirá si el portal conspirativo, golpeado por millonarias condenas por difamación, puede convertirse en un experimento de parodia y “justicia” para las familias de Sandy Hook

La disputa en torno a Infowars, el sitio fundado por el teórico de la conspiración Alex Jones, ha entrado en una nueva fase: su posible conversión en una plataforma manejada por The Onion, conocido sitio de noticias satíricas. La propuesta, aún pendiente de aprobación judicial en Texas, marca el último capítulo de una prolongada batalla legal que comenzó tras las falsas afirmaciones de Jones sobre la masacre de Sandy Hook en 2012, en la que murieron 26 personas. Aquellas declaraciones —en las que calificó el tiroteo como “un engaño gigante”— derivaron en condenas por difamación que lo obligaron a enfrentar pagos por hasta 1.300 millones de dólares y llevaron a la liquidación de activos de su empresa.

El plan actual no implica una compra directa del medio, sino un acuerdo de licencia temporal. Según documentos judiciales, la empresa matriz de The Onion pagaría 81.000 dólares mensuales por el uso del dominio y la marca Infowars durante un periodo inicial de seis meses, con opción a extenderlo. La operación, que debe ser aprobada por la jueza Maya Guerra Gamble en Austin, Texas, busca no solo aprovechar el alcance del sitio, sino resignificarlo: convertir un espacio asociado con teorías conspirativas en una plataforma que las parodie abiertamente. Ben Collins, director ejecutivo de la compañía, ha explicado que la iniciativa pretende “crear personajes y mundos” que imiten y ridiculicen a quienes difunden desinformación en internet.

La idea no es nueva. En 2024, The Onion ya había intentado adquirir Infowars mediante una subasta ordenada por la corte, pero un juez bloqueó la operación al considerar que no se habían obtenido las mejores ofertas posibles. Sin embargo, nuevas resoluciones judiciales permitieron reabrir el proceso. Ahora, en lugar de una compra definitiva, la estrategia consiste en intervenir el sitio de forma temporal para publicar contenido satírico que ridiculice las teorías conspirativas que lo hicieron famoso.

Alex Jones en Austin, Texas, en una imagen de archivo. Pool (via REUTERS)

El acuerdo tiene también en cuenta a las familias de las víctimas de Sandy Hook. Parte de los ingresos generados por el nuevo proyecto irían destinados a compensarlas, en un intento de traducir en beneficios tangibles una larga lucha judicial. “Esto supone la culminación de dos años de esfuerzos por conseguir algo de justicia para las familias de Sandy Hook”, afirmó Collins al anunciar el plan, explicando la dimensión moral que el proyecto quiere asumir más allá de lo mediático.

Jones, por su parte, ha reaccionado con hostilidad. En redes sociales y transmisiones recientes, acusó a The Onion de intentar “difamarlo con el fin de confundir a la gente y desacreditarlo”. En un video difundido en línea, incluso aseguró que la empresa satírica busca apropiarse de su identidad: “Que lleves puesta mi camiseta no significa que seas yo”. El fundador de Infowars ha prometido resistir legalmente la operación y continuar con su programa habitual, lo que podría derivar en nuevos litigios si el acuerdo recibe luz verde.

Mientras tanto, desde The Onion, el mensaje mezcla ironía con un plan bastante concreto. En un texto firmado por el ficticio ejecutivo Bryce Tetraeder, la compañía describió su visión de un Infowars transformado en un espacio deliberadamente caótico, saturado de “anuncios”, “estafas” y “desinformación radical”, en una exageración que busca reflejar, mediante el absurdo, las dinámicas actuales de internet. “El Infowars de antaño no fue más que el prototipo del infierno que sé que podemos construir juntos”, señala el texto.

El proyecto también contempla un giro creativo. El comediante Tim Heidecker ha sido anunciado como director creativo, con la idea de convertir el sitio en un laboratorio de comedia experimental. “Pensé que sería una broma genial si pudiéramos tomar esa fuerza tan tóxica, negativa y destructiva de Infowars y convertirla en un lugar maravilloso para nuestra creatividad”, explicó a The New York Times.

La decisión final recae ahora en los tribunales de Texas. La audiencia sobre el acuerdo de licencia de The Onion está prevista para el 30 de abril en el condado de Travis. Si la jueza aprueba el acuerdo, Infowars podría experimentar una transformación sin precedentes: de plataforma emblemática de la desinformación a experimento mediático que la utiliza como materia prima para la sátira. Más allá del resultado, el caso plantea una pregunta de fondo sobre el futuro del ecosistema digital: si la parodia puede ser una herramienta eficaz no solo para criticar la desinformación, sino para ocupar y redefinir los espacios donde esta se produce.