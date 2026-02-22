La crónica en español busca nuevas voces en Estados Unidos: vuelve el Nuevas Plumas

El premio nacional abre su segunda edición tras el éxito de la primera versión. La historia ganadora será parte de la Feria Internacional del Libro de Nueva York y se publicará en EL PAÍS

El Premio Nuevas Plumas Estados Unidos abre oficialmente su nueva convocatoria, reafirmando su compromiso con las crónicas en español en un país con más de 60 millones de hispanohablantes. Con esta segunda edición, el premio profundiza su intención de fortalecer la no ficción en español en el país.

La continuidad del Nuevas Plumas reafirma la importancia de apostar por la escritura hispana. Juan Pablo Meneses, escritor y fundador del premio, destacó: “Lo de Bad Bunny en el Super Bowl instaló algo que este premio promueve: el español es muy importante en Estados Unidos. Pero nuestra invitación es a escribir en español todo el año y desde todo el país, no solo en un medio tiempo”.

Organizado por la Feria Internacional del Libro de Nueva York (FILNYC), el Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY y la Universidad Portátil, el premio consta de 2.000 dólares y la publicación de la crónica ganadora en EL PAÍS. Además, los 15 finalistas tendrán la oportunidad de recibir una beca para participar en un taller de crónicas en el marco de la 8.ª edición de la FILNYC, una plataforma única para la formación y el intercambio de experiencias.

José Higuera López, presidente de la FILNYC y director del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY, subrayó la relevancia del galardón: “Este premio es una oportunidad única para las voces emergentes que escriben en nuestra lengua, y aporta un profundo sentido de orgullo y pertenencia a nuestras comunidades”.

Los interesados en enviar sus historias pueden postular hasta el 15 de julio de 2026. Las bases completas y los requisitos de participación están disponibles en premionuevasplumas.org/EstadosUnidos

Cualquier persona menor de 35 años, interesada en escribir historias de no ficción o crónicas, puede participar. Debe ser un trabajo inédito (que no haya sido publicado total ni parcialmente en medios impresos o digitales) y escrito en español. No son válidas las traducciones desde ningún otro idioma. El tema es completamente libre y debe tener un único dueño o autor.

En la primera edición del premio llegaron historias desde 12 Estados diferentes del país, consolidando el carácter nacional del Nuevas Plumas. La ganadora fue la periodista colombiana Ana María Betancourt Ovalle por El deporte más feo sobre la tierra, una crónica centrada en inmigrantes latinoamericanos que practican carreras de patinaje sobre ruedas en Nueva York.