Super Bowl LX: horario, show de medio tiempo, y dónde ver el Patriots - Seahawks

Los equipos de New England y Seattle se disputarán la final de futbol americano en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con Bad Bunny como el artista invitado al show de medio tiempo

Los New England Patriots y los Seattle Seahawks se disputarán el Super Bowl LX el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en una edición que combina el espectáculo deportivo más importante del fútbol americano con una fuerte carga cultural y política. Además del duelo en la cancha, el evento estará marcado por el esperado show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny, la ausencia anunciada del presidente Donald Trump y la atención de las autoridades migratorias en un estado con una significativa comunidad de origen latino.

¿A qué hora es el Super Bowl 2026 y dónde verlo?

El Super Bowl LX comenzará el domingo 8 de febrero a las 15.30 horas (tiempo del Pacífico en Estados Unidos), tras la ceremonia inaugural y los actos protocolarios previos al partido. Desde las 15.00 horas comenzará la cobertura especial del evento, que incluirá el concierto de apertura encabezado por Green Day, así como las interpretaciones de Charlie Puth del himno nacional, Brandi Carlile de America the Beautiful y Coco Jones de Lift Every Voice and Sing. La transmisión podrá seguirse a través de NBC, Telemundo y la plataforma Peacock.

Lo que hay que saber del show de medio tiempo

Bad Bunny será el acto principal del show de medio tiempo, el cual se espera tenga una fuerte carga política. El Super Bowl marcará la única presentación del cantante en territorio estadounidense fuera de Puerto Rico durante la era DeBÍ TiRAR MáS FOToS, una producción musical con la que rinde homenaje a su isla. Aunque aún no se ha revelado el listado de canciones, esta presentación marcaría la primera vez que se hace un show de medio tiempo completamente en español, con canciones que abordan las injusticias que ha enfrentado Puerto Rico en años recientes, como El Apagón y La Velita, un tema que hace una crítica la gestión del Gobierno de EE UU tras el desastre provocado por el huracán María.

El reguetonero también ha sido abiertamente crítico del presidente Donald Trump, a quien parodia mediante una voz que lo imita en el video de NUEVAYoL. Entre los posibles invitados al escenario se mencionan Cardi B, J Balvin, Drake, Grupo Frontera y Los Pleneros de la Cresta, aunque esta información no ha sido confirmada.

¿A qué hora es el show de medio tiempo?

No existe una hora exacta para el show de medio tiempo, ya que su inicio depende del desarrollo del partido. Sin embargo, se estima que comience alrededor de las 17.10 horas.

Las claves del Super Bowl

¿Quién es el favorito en las apuestas?

Seattle aparece con una ligera ventaja en los pronósticos de las casas de apuestas, que le otorgan un margen cercano a los 4,5 puntos. El equipo busca volver a levantar el trofeo por segunda vez, 13 años después de su último campeonato, y llega a este Super Bowl con un desempeño más consistente que el de los Patriots, especialmente por la solidez de su defensa, considerada la mejor de la liga, frente a una ofensiva rival que ha mostrado altibajos en los playoffs.

Donald Trump anuncia que no asistirá

El mandatario ha anunciado que, a diferencia del año pasado, esta vez no asistirá al evento deportivo por la decisión de la NFL de invitar a Bad Bunny y a Green Day, dos artistas que se han pronunciado públicamente en contra de sus políticas. “Soy anti ellos. Creo que es una pésima elección. Todo lo que hace es sembrar odio. Terrible”, dijo en una entrevista con el diario The New York Post.

La posible presencia de ICE

El anuncio de la presentación de Bad Bunny, cuya audiencia es principalmente latina, ha puesto al Super Bowl bajo la mira de las autoridades. En octubre la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió que habrá agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en los alrededores del Levi’s Stadium. “Estaremos por todas partes. Haremos cumplir la ley. Así que creo que la gente no debería venir al Super Bowl a menos que sean estadounidenses respetuosos de la ley que amen a este país”, aseguró.