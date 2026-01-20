Peso Pluma prepara una gira por Estados Unidos tras cerrar con fuerza el 2025
El artista, uno de los máximos exponentes del corrido tumbado, anunció una treintena de conciertos a lo largo del país norteamericano
Uno de los máximos exponentes del corrido tumbado prepara una treintena de conciertos en distintas ciudades de Estados Unidos. El mexicano Hassan Emilio Kabande Laija, originario de Zapopan, Jalisco, y conocido mundialmente como Peso Pluma, anunció, a inicios de esta semana, una gira en el país norteamericano para promocionar su más reciente disco Dinastía, el cual se publicó el 25 de diciembre del año pasado. La serie de presentaciones lleva el nombre Dinastía por Peso Pluma y amigos, lo que ha generado expectativa entre el público que ha comenzado a especular sobre posibles artistas invitados. Algunos usuarios en redes sociales se han volcado a la sección de comentarios en las publicaciones que anuncian la gira para reclamar la omisión de algunos Estados; otros, se han mostrado desilusionados de que México tampoco está contemplado.
Dinastía cerró el año con fuerza: debutó en el puesto número 1 de las listas los mejores discos latinos y de regional mexicano de Billboard (Top Latin Albums y Regional Mexican Albums), se metió entre los mejores 10 del Billboard Global 200 y en los Álbumes Globales de Spotify, consiguió el primer puesto. El tour de Peso Pluma inicia el 1 de marzo en Seattle, Washington y culmina el 7 de mayo en Chicago, Illinois. Los Estados con más conciertos son California, con ocho, y Texas, con cinco. Estas son las fechas previstas:
- 1 de marzo – Seattle, Washington
- 3 de marzo – San Francisco, California
- 4 de marzo – Sacramento, California
- 6 de marzo – Phoenix, Arizona
- 8 de marzo – San Bernardino, California
- 10 de marzo – Fresno, California
- 11 de marzo – Anaheim, California
- 13 de marzo – Las Vegas, Nevada
- 14 de marzo – Chula Vista, California
- 15 de marzo – Palm Desert, California
- 18 de marzo – San José, California
- 20 de marzo – Inglewood, California
- 24 de marzo – Albuquerque, Nuevo México
- 26 de marzo – Denver, Colorado
- 28 de marzo – Salt Lake City, Utah
- 2 de abril – Houston, Texas
- 3 de abril – San Antonio, Texas
- 5 de abril – Laredo, Texas
- 7 de abril – Austin, Texas
- 10 de abril – Dallas, Texas
- 12 de abril – Rogers, Arkansas
- 18 de abril – Tampa, Florida
- 24 de abril – Atlanta, Georgia
- 25 de abril – Charlotte, Carolina del Norte
- 26 de abril – Raleigh, Carolina del Norte
- 28 de abril – Bristow, Virginia
- 30 de abril – Nueva York, Nueva York
- 1 de mayo – Belmont Park, Nueva York
- 2 de mayo – Newark, Nueva Jersey
- 5 de mayo – Reading, Pensilvania
- 7 de mayo – Chicago, Illinois
El cantante está poniendo el nombre de México en alto, según dijo a EL PAÍS en abril de 2023. “Creo que es una época dorada que está regalando México en cuestión de talento urbano, y creo que todos somos de la misma camada [...] Me siento contento, porque siento que tengo todavía toda mi carrera por delante”, dijo en ese entonces. Casi tres años después, el joven de 26 años, no ha dejado de sumar victorias.
Durante 2025, recibió el premio BMI (Brodcast Music Inc) Champion, el cual celebra su meteórico ascenso al estrellato internacional y la enorme influencia que ha tenido en popularizar la música mexicana más allá de la audiencia latina, según se lee en la página de la organización. También ganó el premio Billboard Vanguardia en la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina.
Otro reconocimiento destacado del año pasado fue su nombramiento como embajador del Consejo de Diseñadores de la Moda de Estados Unidos (CFDA, por sus siglas en inglés) para la semana de la moda en Nueva York, durante el mes de septiembre. Es el primer mexicano en formar parte del Consejo.
