Todos los Estados en los que subirá el salario mínimo en 2026

Trabajadora de la tienda Lowe's, en Concord, California, el 17 de noviembre.

Una veintena de territorios aplicarán un incremento que estará vigente desde el 1 de enero, mientras que otros subirán la remuneración más adelante

Millones de trabajadores estadounidenses comenzarán el año 2026 con un salario más alto, ya que en todo el país entrarán en vigor nuevas leyes sobre el ingreso mínimo. Estos aumentos se producen mientras la remuneración mínima federal se mantiene sin cambios en 7,25 dólares por hora, desde 2009. El aumento de los costes de la vivienda, la alimentación, el cuidado de los niños y la energía ha intensificado la presión sobre los Estados para que implementen cambios.

Aunque docenas de ciudades y condados también aumentarán sus salarios mínimos locales, los cambios descritos a continuación solo aplican a los salarios mínimos estatales a partir del 1 de enero. En muchos Estados se establecen normas distintas a los trabajadores que reciben propinas, y algunos prohíben por completo los créditos salariales por propinas.

Salarios mínimos estatales para 2026 (a partir del 1 de enero)

A continuación se presenta un desglose de cada Estado que aumentará su salario mínimo a principios de 2026, incluyendo detalles sobre los salarios con propinas, cuando corresponda.

Arizona

$15,15 por hora

Salario base para trabajadores que reciben propinas: $12,15

California

$16,90 por hora

No se permite crédito por propinas

Colorado

$15,16 por hora

Salario con propinas: $12,14

Connecticut

$16,94 por hora

Salario con propinas sin cambios: $8,23 (bartenders), $6,38 (camareros de hotel y restaurante)

Dakota del Sur

$11,85 por hora

Salario con propinas: $5,93

Hawái

$16,00 por hora

Salario con propinas: $14,75

Maine

$15,10 por hora

Salario con propinas: $7,55

Michigan

$13,73 por hora

Salario con propinas: $5,49

Minnesota

$11,41 por hora

No se permite crédito por propinas

Misuri

$15,00 por hora

Misuri se mantendrá en $15 en el futuro

Montana

$10,85 por hora

No se permite crédito por propinas

Nebraska

$15,00 por hora

El salario por propinas se mantiene en el nivel federal: $2,13

Nueva Jersey

$15,92 por hora (grandes empresas)

Salario por propinas (grandes empresas): $6,05

Nueva York

Sur (ciudad de Nueva York, Long Island, Westchester): 17,00 dólares por hora

Salario con propinas: $5,65

Norte (resto del Estado): 16,00 dólares por hora

Salario con propinas: $5,30

Ohio

$11,00 por hora

Salario con propinas: $5,50

Rhode Island

$16,00 por hora

Vermont

$14,42 por hora

Salario con propinas: $7,21

Virginia

$12,77 por hora

El salario con propinas sigue la norma federal de $2,13

Washington

$17,13 por hora

No se permite crédito por propinas

Estados con aumentos en otra fecha en 2026

Alaska: aplicará su aumento el 1 de julio a 14 dólares la hora;

Florida: aumentará $1 su salario mínimo el 30 de septiembre de 2026, llegando a $15 por hora;

Oregón: aplicará su aumento el 1 de julio. Aún no se especifica la cifra;

A principios de 2026, un número cada vez mayor de Estados y jurisdicciones locales alcanzarán o superarán el umbral de referencia de 15 dólares por hora, y algunos superarán los 17 dólares. Washington sigue teniendo el salario mínimo estatal más alto del país, mientras que California, Connecticut, Rhode Island y Nueva York impulsan al alza los salarios mediante la indexación a la inflación.

Estos aumentos son importantes porque millones de trabajadores aún ganan salarios muy por debajo de lo que muchos economistas consideran un salario digno. Se estima que 26 millones de trabajadores estadounidenses cobran menos de 17 dólares por hora, y en 20 Estados el salario mínimo sigue vinculado a la tasa federal de 7,25 dólares.

Los empleadores están obligados a cumplir con las leyes actualizadas sobre el salario mínimo y a publicar avisos revisados sobre la legislación laboral que reflejen las nuevas tarifas. En algunos Estados y ciudades se aplican normas adicionales en función de la situación de las propinas, el tamaño de la empresa o el sector. Los trabajadores deben confirmar si en su ciudad o condado se aplican salarios mínimos locales más altos.