Todos los Estados en los que subirá el salario mínimo en 2026
Una veintena de territorios aplicarán un incremento que estará vigente desde el 1 de enero, mientras que otros subirán la remuneración más adelante
Millones de trabajadores estadounidenses comenzarán el año 2026 con un salario más alto, ya que en todo el país entrarán en vigor nuevas leyes sobre el ingreso mínimo. Estos aumentos se producen mientras la remuneración mínima federal se mantiene sin cambios en 7,25 dólares por hora, desde 2009. El aumento de los costes de la vivienda, la alimentación, el cuidado de los niños y la energía ha intensificado la presión sobre los Estados para que implementen cambios.
Aunque docenas de ciudades y condados también aumentarán sus salarios mínimos locales, los cambios descritos a continuación solo aplican a los salarios mínimos estatales a partir del 1 de enero. En muchos Estados se establecen normas distintas a los trabajadores que reciben propinas, y algunos prohíben por completo los créditos salariales por propinas.
Salarios mínimos estatales para 2026 (a partir del 1 de enero)
A continuación se presenta un desglose de cada Estado que aumentará su salario mínimo a principios de 2026, incluyendo detalles sobre los salarios con propinas, cuando corresponda.
Arizona
$15,15 por hora
Salario base para trabajadores que reciben propinas: $12,15
California
$16,90 por hora
No se permite crédito por propinas
Colorado
$15,16 por hora
Salario con propinas: $12,14
Connecticut
$16,94 por hora
Salario con propinas sin cambios: $8,23 (bartenders), $6,38 (camareros de hotel y restaurante)
Dakota del Sur
$11,85 por hora
Salario con propinas: $5,93
Hawái
$16,00 por hora
Salario con propinas: $14,75
Maine
$15,10 por hora
Salario con propinas: $7,55
Michigan
$13,73 por hora
Salario con propinas: $5,49
Minnesota
$11,41 por hora
No se permite crédito por propinas
Misuri
$15,00 por hora
Misuri se mantendrá en $15 en el futuro
Montana
$10,85 por hora
No se permite crédito por propinas
Nebraska
$15,00 por hora
El salario por propinas se mantiene en el nivel federal: $2,13
Nueva Jersey
$15,92 por hora (grandes empresas)
Salario por propinas (grandes empresas): $6,05
Nueva York
Sur (ciudad de Nueva York, Long Island, Westchester): 17,00 dólares por hora
Salario con propinas: $5,65
Norte (resto del Estado): 16,00 dólares por hora
Salario con propinas: $5,30
Ohio
$11,00 por hora
Salario con propinas: $5,50
Rhode Island
$16,00 por hora
Vermont
$14,42 por hora
Salario con propinas: $7,21
Virginia
$12,77 por hora
El salario con propinas sigue la norma federal de $2,13
Washington
$17,13 por hora
No se permite crédito por propinas
Estados con aumentos en otra fecha en 2026
- Alaska: aplicará su aumento el 1 de julio a 14 dólares la hora;
- Florida: aumentará $1 su salario mínimo el 30 de septiembre de 2026, llegando a $15 por hora;
- Oregón: aplicará su aumento el 1 de julio. Aún no se especifica la cifra;
A principios de 2026, un número cada vez mayor de Estados y jurisdicciones locales alcanzarán o superarán el umbral de referencia de 15 dólares por hora, y algunos superarán los 17 dólares. Washington sigue teniendo el salario mínimo estatal más alto del país, mientras que California, Connecticut, Rhode Island y Nueva York impulsan al alza los salarios mediante la indexación a la inflación.
Estos aumentos son importantes porque millones de trabajadores aún ganan salarios muy por debajo de lo que muchos economistas consideran un salario digno. Se estima que 26 millones de trabajadores estadounidenses cobran menos de 17 dólares por hora, y en 20 Estados el salario mínimo sigue vinculado a la tasa federal de 7,25 dólares.
Los empleadores están obligados a cumplir con las leyes actualizadas sobre el salario mínimo y a publicar avisos revisados sobre la legislación laboral que reflejen las nuevas tarifas. En algunos Estados y ciudades se aplican normas adicionales en función de la situación de las propinas, el tamaño de la empresa o el sector. Los trabajadores deben confirmar si en su ciudad o condado se aplican salarios mínimos locales más altos.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Javier Pérez (Political Watch): “La democracia tiene que volver a seducir”
La médica jubilada que acogió a dos desalojados de Badalona: “Ellos necesitan de nuestras voces blancas”
El escudo social pondrá a prueba las mayorías en el Congreso en el arranque del año electoral
La cúpula de Vox votó por unanimidad la destitución de Javier Ortega Smith
Lo más visto
- Boleto de avión y 3.000 dólares: Estados Unidos aumenta los incentivos para que los migrantes se autodeporten antes de fin de año
- Sheinbaum anuncia que Grupo México cubrirá todos los daños por la contaminación del río Sonora hace más de 10 años
- El Tribunal Supremo bloquea el intento de Trump de desplegar la Guardia Nacional en Chicago
- El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
- Trump eleva el tono contra Maduro: “Si se quiere hacer el duro, será la última vez que lo haga”