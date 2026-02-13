Julieta Venegas y Natalia Lafourcade cantan juntas 17 años después en un tema de regional mexicano

Julieta Venegas y Natalia Lafourcade han estrenado este jueves Tengo Que Contarte, un tema en el que experimentan con el regional mexicano, un género que en años recientes ha conectado con nuevas generaciones de intérpretes y público. El dueto se desprende del álbum Norteña de Venegas, con el que busca rendir homenaje a sus raíces en Tijuana.

Los versos del sencillo exponen la conversación entre dos amigas, una que se encuentra en un momento de tristeza y dudas, mientras que la otra la consuela con sus propias experiencias y la promesa de hacerle compañía mientras atraviesa por su mala racha. “Una amiga es aliento, alguien que nos escucha y que puede entender lo que hemos vivido. Es una canción sobre no siempre estar en el mejor lugar, cómo a veces necesitamos detenernos y tratar de explicarnos cómo seguir”, explicó Julieta Venegas en un comunicado.

Tengo Que Contarte es un diálogo artístico entre las dos intérpretes que destacan entre las voces más influyentes de la música latinoamericana y son las exponentes más importantes de México. Ambas han cosechado múltiples premios Grammy y Latin Grammy por sus proyectos musicales que —si bien parten de propuestas diferentes— han evolucionado en paralelo dentro de la industria. “Estoy feliz de haber colaborado con mi adorada Natalia Lafourcade, hace mucho que nos conocemos. Es alguien a quien admiro y siento como una voz ideal para cantar juntas esta canción de amistad, de encuentro, y de cariño. Quería transmitir un espíritu de cantina, de estar en un lugar hablando sobre las verdades de la vida”, mencionó.

La canción suma una nueva colaboración a sus trayectorias, después de Hu hu hu, que forma parte del álbum homónimo que Lafourcade lanzó en 2009. Al ser el segundo disco de la carrera de la cantante veracruzana, la producción apostaba por un sonido pop experimental más cercano a sus inicios, distinto al enfoque folclórico que ha predominado en sus trabajos más recientes, con Venegas en su distintivo acordeón y Lafourcade en el ukelele.

A la par del nuevo sencillo, las artistas mexicanas se preparan para poner en marcha sus respectivas giras. Julieta Venegas ha anunciado el tour Norteña, que comenzará en Tijuana y continuará por distintas ciudades del país entre mayo y junio de 2026. “En el norte de México, en Tijuana, Baja California, está mi origen. Ahí me construí y de ahí viene mi manera no solo de pensar, sino también de hacer música. Todo para mí está atravesado por esto, ya que crecí en una frontera, y ahí conmigo se formó mi manera de ser y mi visión del mundo”, compartió en redes.

Natalia Lafourcade retomará la gira Cancionera, que puso en pausa temporal por su maternidad. “Estoy emocionada porque volvemos a los escenarios. Pero ya en otra etapa de mi vida que ya no será lo mismo. Me estoy despidiendo de un ciclo de vida que está terminando para iniciar algo nuevo, totalmente desconocido. Yo creo que en mi camino falta mucho por explorar. Todo este tiempo es de alguna manera una antesala de lo que va a venir”, aseguró en entrevista con EL PAÍS en octubre de 2025. Sus presentaciones arrancan en mayo por Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Argentina y Ecuador, para posteriormente continuar en Estados Unidos y Canadá.