Carín León cancela por una infección de dengue su participación en el palenque de la Feria de León

El palenque de la Feria de León se queda sin Carin León por culpa de un mosquito. A través de un comunicado en sus redes sociales, el cantante de regional mexicano y ganador a mejor álbum de música mexicana contemporánea en los Grammy Latinos 2025 ha informado de que los conciertos programados para el 22 y 23 de enero serán pospuestos para el 5 y 6 de febrero, ya que ha sido diagnosticado con dengue. “El artista sigue las indicaciones médicas para su pronta recuperación”, se lee.

Los boletos para ver al nacido en Hermosillo seguirán siendo válidos para las nuevas fechas: la del 22 de enero equivale a la del 5 de febrero; la del 23 de enero, al 6 de febrero. “Agradecemos la comprensión del público; la decisión se tomó priorizando la salud y recuperación del artista”.

Carin León se prepara para hacer historia en 2026, que no es decir poco. Tan solo en 2025, el cantante cerró el año con un Grammy Latino en la bolsa y una presentación en Tiny Desk, un escenario dentro de las oficinas del programa de radio All Songs Considered de NPR Music que se ha convertido en uno de los más influyentes. León se paró detrás del escritorio en Washington D.C. por segunda vez para la promoción de su último disco Palabra de To’s —ganador del Grammy—, publicado en diciembre de 2024.

Para el 4 de septiembre de este año, se prepara para el inicio de siete fechas en las que se convertirá en el primer artista latino en actuar en la Sphere, el coloso inmersivo de Las Vegas. “Queremos venir a cambiar el juego de cierta manera. Venimos con una propuesta muy diferente y creo que es la gran oportunidad para mostrar de qué somos capaces y hacia dónde queremos llevar nuestra música”, dijo el mexicano a EL PAÍS a finales de 2025.

Casos de dengue en México

De acuerdo con la Secretaría de Salud, México registró 21.981 casos de dengue y 85 muertes por la enfermedad. El 60% de los casos se aglomeran en Sonora, Veracruz, Jalisco, Sinaloa y Guanajuato. En lo que va de 2026, la Secretaría ha confirmado 16 casos: uno en Veracruz, tres en Tabasco, cuatro en Sinaloa y ocho en Sonora; con León serían nueve.

El dengue es un virus que se transmite por la picadura de un mosquito Aedes aegypti. Se caracteriza por el desarrollo rápido de fiebre, que puede durar entre cinco y siete días, dolores intensos de cabeza, musculares, articulares y erupciones, estas se desarrollan en los pies y piernas, entre tres y cuatro días después de haber aparecido la fiebre, según explica el Departamento de Salud de Estados Unidos.

