Brugada propone una reforma constitucional para limitar la subida de las rentas a la inflación en Ciudad de México

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, ha detallado su propuesta de reforma a la Constitución de la capital para abordar el problema de la vivienda y la subida descontrolada del precio de las rentas. El principal objetivo de la iniciativa es limitar el aumento anual de los alquileres para que se ajuste a la inflación. También pretende crear un organismo público que defienda los derechos de inquilinos y arrendatarios, recoja el derecho al arraigo vecinal en la Constitución de Ciudad de México y obligue al Ejecutivo a promover la vivienda pública. “Seremos la primera ciudad del país y del mundo en establecer en la Constitución un límite al precio de los alquileres y en combatir la gentrificación”, ha asegurado Brugada.

La jefa de Gobierno ha decidido elevar a nivel constitucional la propuesta jurídica que prometió el año pasado para paliar los efectos de la gentrificación en la capital, que ya ha desplazado a las poblaciones más vulnerables a la periferia y expulsado a vecinos de sus barrios de toda la vida. La iniciativa todavía tendrá que ser revisada en el Congreso en periodo extraordinario o en septiembre como preludio de la tan ansiada Ley de Rentas Justas y Asequibles.

La nueva legislación regularizará el mercado para que todos los arrendatarios registren los contratos de renta, lo que protegerá a los inquilinos de abusos e incumplimientos. “La propuesta de reforma constitucional y de ley sobre las rentas le da certeza jurídica a la propiedad, a las rentas. Rechazamos cualquier desinformación que se haga de que queremos de alguna manera vulnerar el principio de propiedad privada”, ha señalado la jefa de Gobierno, quien ha reconocido que en algunas zonas de la ciudad se ha duplicado el precio de la renta en apenas unos años.

Los esfuerzos del Gobierno capitalino todavía no se materializan en una regularización de la vivienda un año después de las protestas contra la gentrificación por la escalada en los precios de las rentas, el descontrol de Airbnb y la presencia de turistas extranjeros que se quedan a residir en los barrios con más plusvalía. La iniciativa de Brugada avanza lento, mientras Ciudad de México ya empieza a sufrir los embates especulativos en el alojamiento a menos de dos meses de que comience el Mundial de Fútbol 2026.