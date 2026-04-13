Pemex asegura que ha contenido un derrame de diésel en la refinería texana Deer Park
La paraestatal afirma que el incidente ocurrió “por la interacción de dos barcos” y que las labores de limpieza y reparación tomarán dos días
Petróleos Mexicanos (Pemex) ha contenido el derrame de diésel registrado en el muelle de la refinería Deer Park en Texas, según ha informado en un comunicado. La paraestatal ha señalado que en el incidente estuvieron involucrados dos barcos, uno que ya había sido abastecido de diésel y enfilaba a la salida por el canal y otro que estaba siendo cargado. Algunos medios locales reportaron que el episodio tuvo lugar este domingo por la mañana, pero no ha sido hasta este lunes que el Gobierno de México ha anunciado que la situación estaba bajo control. En la nota de prensa, Pemex afirma que, de momento, no hay impacto en el canal de comunicación y que las labores de limpieza y reparación tomarán dos días.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se ha referido brevemente al tema este lunes en su mañanera. “Desde ayer en la noche me informaron [del incidente] y salió el comunicado y se hicieron todos los protocolos. [...] Está todo bajo control”, manifestó. En su boletín, Pemex ha sostenido que dieron aviso del accidente a las autoridades correspondientes a través de un mensaje CAER (Conciencia Comunitaria y Respuesta de Emergencias) nivel 3 y que se mantiene en comunicación con la Guardia Costera de Estados Unidos.
La adquisición de la refinería hace cuatro años por el expresidente Andrés Manuel López Obrador formaba parte del plan del Gobierno de México para apuntalar a la petrolera, una de las más endeudas en el mundo, y lograr la soberanía energética. “Vamos a dejar de comprar los combustibles y las gasolinas en el extranjero. Pemex va a procesar todo el petróleo crudo y lo va a convertir en diésel y gasolina. Vamos a ser autosuficientes”, declaró el entonces mandatario. La planta, ubicada en el canal de navegación de Houston, a 32 kilómetros de esa ciudad, tiene capacidad para procesar 340 mil barriles al día.
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