Un 45% de aspirantes suspende la prueba de aptitud para acceder a grados de Educación en Cataluña

Los estudiantes que han superado el proceso deberán completarlo con las pruebas de acceso a la universidad

Un total de 2.809 estudiantes han aprobado la prueba de aptitud personal (PAP) para acceder a un grado universitario en Educación Infantil o Primaria, lo que representa el 54,49% de los 5.155 presentados, mientras que el 45,51% restante la han suspendido, aumentando en 3 puntos el porcentaje del año pasado que se situó en el 41,93% de no aptos.

Según ha informado la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat en un comunicado, se presentaron a la prueba realizado el pasado 11 de abril 5.155 de los 5.552 matriculados inicialmente. Por vías de acceso, ha superado la prueba el 57,81% del estudiantado procedente de Bachillerato y el 34,42% de los estudiantes provenientes de ciclos formativos de grado superior.

La prueba evalúa dos competencias fundamentales para el ejercicio docente: la competencia comunicativa y el razonamiento crítico, por una parte, y la competencia logicomatemática, por otra: la cualificación es de ‘apto’ o ‘no apto’ y, una vez obtenida, tiene validez indefinida.

El estudiantado que no ha superado la convocatoria ordinaria de las PAP podrá volverse a presentar en la extraordinaria del 17 de julio, y quien la apruebe podrá acreditar el resultado en la preinscripción universitaria de septiembre para acceder a los estudios de Educación.

Los estudiantes que han superado la PAP de abril deberán completar el proceso con las pruebas de acceso a la universidad (PAU), que se celebrarán del 9 al 11 de junio en convocatoria ordinaria, y del 2 al 4 de septiembre en extraordinaria.