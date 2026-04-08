Uno de los mineros atrapados en Sinaloa es encontrado sin vida

La presidenta, Claudia Sheinbaum, asegura que aún queda un trabajador más por rescatar en el derrumbe de El Rosario

Los equipos de rescate han encontrado el cuerpo sin vida de uno de los trabajadores atrapados tras el derrumbe de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha confirmado este miércoles que los brigadistas hallaron el cadáver durante la operación de rescate, que se ha extendido a casi dos semanas. La noticia ha sido difundida apenas horas después de que los rescatistas localizaran sano y salvo al minero Francisco Zapata Nájera, de 42 años.

La mandataria ha señalado que aún queda un trabajador más atrapado y que Zapata aún no ha podido salir del derrumbe. “Siguen los trabajos y esperamos que el día de hoy ya pueda salir de la mina esta persona”, ha adelantado Sheinbaum en su conferencia matutina.

No es un trabajo sencillo. El minero con vida se encuentra a una profundidad de 300 metros con grandes cantidades de agua dispersas. La Coordinación Nacional de Protección Civil aseguró que para lograr sacarlo de ahí se ha utilizado un equipo de buzos y la operación de una bomba que extrae nueve litros por segundo.