Hallado con vida un segundo minero atrapado en Sinaloa

Las labores de rescate llevan 13 días con un equipo de 300 brigadistas, pero aún se desconocen las condiciones de otros dos trabajadores

El minero Francisco Zapata Nájera, de 42 años, trabajador de la Mina Santa Fe, fue localizado con vida por las autoridades, ha informado este martes el Comando Unificado que coordina las actividades de rescate en la instalación que se encuentra en El Rosario, Sinaloa. El comunicado oficial indica que a las 13.50 de la tarde lograron encontrar al hombre originario de Durango.

El proceso de rescate lleva 13 días de labores constantes, en las que colaboran 300 elementos, destinados a localizar a tres mineros que quedaron atrapados el 25 de marzo, tras el colapso de una presa de jales, que se utiliza para almacenar los desperdicios que se generan en las minas. Debido a la presencia de grandes cantidades de agua dispersas en un espacio con una profundidad de 300 metros y 3,2 kilómetros de extensión horizontal, se requiere del trabajo del equipo de buzos que colaboran en el rescate de Zapata.

Tras el derrumbe, 21 personas salieron con vida. Después de tres días, rescataron al primer trabajador, José Alejandro Cústulo, de 44 años. En las labores de auxilio se utiliza un sistema de extracción que expulsa 34.000 litros por hora, según los informes oficiales.

El 2 de abril, el Gobierno notificó que la inestabilidad estructural de residuos y lodo requería de la construcción de un tapón de concreto de cinco metros de dimensión en la mina de oro operada por la empresa Industrial Minera Sinaloa.

Hasta el momento no se han dado detalles sobre las condiciones de vida de los dos mineros que permanecen en la estructura colapsada. Aunque la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que dos de los mineros se encontraban juntos en la zona más profunda y uno más en un punto más alto.