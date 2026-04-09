Con el agua a la cintura tras 13 días bajo tierra: así fue el rescate de uno de los mineros en Santa Fe

Cuatro trabajadores quedaron atrapados el 25 de marzo y dos de ellos han sido rescatados con vida tras casi dos semanas. Hay una persona aún sin localizar

Francisco Zapata Nájera solo tenía una pregunta: “¿Cómo está mi familia?”.

Fue rescatado con vida este martes después de 13 días atrapado en la mina Santa Fe, en el poblado Chele, del municipio de Rosario, al sur de Sinaloa. “Venimos a rescatarlo, somos del Ejército Mexicano”, le dijo un militar cuando lo alcanzó a identificar. El hombre estaba con el agua hasta la cintura en la oscuridad de una cueva. Un derrumbe el pasado 25 de marzo en la mina en la que trabajaba lo dejó bajo tierra junto a otros tres compañeros. Zapata y otro minero han sido rescatados con vida. Otro fue hallado muerto. Uno más sigue sin ser localizado.

La mina, en la que trabajaba para extraer oro, está compuesta por cinco concesiones. En un principio se pensó lo peor. Tras ceder la mina, no había manera de tener contacto. Dentro del yacimiento, las rocas tapaban los accesos y una inundación hacía pensar que nadie sobreviviría.

“El agua estaba más arriba”, aseguró Zapata al militar que lo encontró y que estaba grabando el operativo de rescate con una cámara especial. El mismo día, las autoridades extrajeron el cuerpo de uno de los mineros.

Elementos del Ejército Mexicano trasladan a Zapata Nájera. Stringer (REUTERS)

El primer atisbo de esperanza tras el derrumbe llego el 30 de marzo, cinco días después, cuando fue localizado el primer minero atrapado pasada la medianoche. José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años estaba en condición estable, aunque con signos de desorientación.

Tuvieron que pasar ocho días más, 13 después del siniestro, para que Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Papasquiaro, Durango, escuchara a su rescatista entre las sombras de la cueva a eso de la una de la tarde. También salió estable de salud, pero con un cuadro fuerte de deshidratación y requirió atención médica inmediata. La tensión se mantiene ahora por la falta de noticias del cuarto minero atrapado, el último que falta por salir.

Un día después de rescatar a Zapata, este miércoles 8 de abril, el comando de búsqueda compuesto por 300 rescatistas localizó sin signos vitales a uno de los cuatro operarios, tras casi dos semanas de haber hecho casi de todo para llegar hasta ellos: barrenos, introducir tres kilómetros de cableado eléctrico, refuerzo de estructuras en zonas críticas, tratar de minimizar riesgos con la succión de jales y lodo. Ha habido inspecciones con cámaras, recorridos con perros especiales de búsqueda de personas y sondeos en busca de señales.

Tareas de rescate en la mina Santa Fe, en Sinaloa. Stringer (REUTERS)

Dentro del lugar, hay máquinas operadas por especialistas con la meta puesta en el rescate que trabajan con prisa y sudor, pero con esfuerzo y esperanza. Pese al derrumbe, también hay quienes se resisten a rendirse y creen que la mina, aunque herida, no ha terminado de cerrarse. La mina ya tenía problemas, asegura José Alejandro Cástulo Colín, un compañero que logró salir antes del derrumbe. Días después del primer rescate, contó que cuando sucedió todo había 25 hombres trabajando. Solo 21 lograron salir a tiempo. “La presa de jales la tenemos encima de la mina. Yo sabía que en cualquier rato tenía que reventar. Entonces, cuando el lodo empezó a llenar el túnel donde estaba, luego luego se me vino a la mente la presa…”, dijo a medios de comunicación sobre su reacción en ese momento.

Por debajo del proyecto Santa Fe no solo hay roca y oscuridad. Hay nombres, padres de familia, voces que aún no regresan. Y mientras no se abra la tierra hasta que salgan todos, nadie se moverá de su lugar. El operativo ha involucrado a elementos federales, estatales y municipales, desde el Ejército y Protección Civil hasta paramédicos que han hecho guardia durante casi 15 días, con la esperanza de encontrar al cuarto minero.