México eleva su protesta por la muerte de connacionales bajo la custodia del ICE

Desde enero han sido detenidos 177.192 mexicanos, y que 13.722 siguen presos por su situación migratoria

El Gobierno de México tomará nuevas medidas en torno a la muerte de sus connacionales detenidos por el el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguro que su administración endurecerá las acciones de reclamo por el fallecimiento de otro ciudadano mexicano, con lo que suman 14 mexicanos fallecidos por su situación migratoria.

De acuerdo al Gobierno mexicano, desde el 20 enero han sido detenidos 177.192 mexicanos, y que 13.722 siguen entre rejas por su situación migratoria

“Son varias acciones que vamos a tomar de protesta ante una muerte más de un mexicano, de un connacional en los Estados Unidos. Particularmente este centro de detención que hay en Los Ángeles, ha tenido varios”, ha dicho la mandataria mexicana esta mañana.

Este martes, miembros de la diplomacia mexicana dan seguimiento a lo dicho por la presidenta esta mañana en la conferencia de prensa matutina. Desde Los Ángeles, se encabezan el llamado Vanessa Calva Ruiz, directora de Protección Consular y Planificación Estratégica, Carlos González Gutiérrez, Cónsul general de México en Los Ángeles y Salvador Percastre Mendizabal, Cónsul de México en San Bernardino.