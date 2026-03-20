Sheinbaum, sobre la muerte de otro mexicano en manos del ICE: “No puede ser que esté ocurriendo esto”

La mandataria mexicana asegura que la Cancillería ha enviado una carta diplomática para exigir que se aclare la muerte de Royer Pérez, un connacional fallecido dentro de un centro de detención en Florida

El caso del último mexicano muerto mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha sido abordado este viernes por Claudia Sheinbaum, que ha calificado lo sucedido de “lamentable”. “El día de ayer y hoy, nuevamente, se está enviando una carta diplomática mucho más fuerte, digamos, sobre esta situación. El informe es que el joven se suicidó, sin embargo, nosotros queremos una investigación profunda y, además, no puede ser que esté ocurriendo esto”, manifestó.

Royer Pérez, de 19 años, falleció esta semana en un centro de detención en Florida. El hombre había sido detenido a principios de año por suplantación de identidad y resistencia a la autoridad al momento de su arresto. De acuerdo con lo informado este jueves por las autoridades estadounidenses, el joven fue encontrado inconsciente por los agentes y, a pesar de que intentaron reanimarlo, no lo lograron. Una de las primeras teorías del Gobierno de EE UU es que el hombre se habría suicidado, un motivo que ya ha sido esgrimido anteriormente por aquel país cuando migrantes han muerto bajo su custodia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) externó ayer su preocupación por estos fallecimientos “inaceptables” y exigió que se lleve a cabo “una investigación pronta y exhaustiva” sobre lo sucedido. Este viernes en su conferencia matutina, la mandataria mexicana ha señalado que su Gobierno ya evalúa distintas opciones, aunque no ha ofrecido mayores detalles al respecto. “Vamos a hacer varias medidas, lo está analizando en este momento el canciller, la Cancillería y el subsecretario Roberto Velasco“, aseguró.

La noticia de la última muerte de un migrante se suma a otras 12 ocurridas este mismo año bajo la custodia de las autoridades de EE UU. Aunque, en esta ocasión, se trata de la persona más joven que ha fallecido desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. “Es lamentable y vamos, por todos los medios, a levantar nuestra protesta y a apoyar a la familia en todo lo que requiera”, ha concluido la presidenta mexicana este viernes.

La dura cruzada de la administración de Donald Trump en contra de los migrantes ha estado plagada de denuncias por el trato a los detenidos, cuyas muertes en centros de detención han puesto a su Gobierno en el foco de la polémica. El año pasado fue el más mortífero con 32 muertes registradas. En México, el Gobierno ha insistido siempre en que ha trasladado su malestar a EE UU a través de notas diplomáticas cada vez más duras, y que ha demandado investigaciones transparentes sobre las circunstancias en las que suceden estas muertes, pero casos como el de esta semana siguen repitiéndose.