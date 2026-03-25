Detenido en Puebla un hombre con cerca de 700 kilogramos de marihuana

El arrestado viajaba a bordo de un camión de carga con 1.360 abultadas bolsas con la sustancia. Las autoridades han interceptado el vehículo en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca

Las autoridades de México han detenido este martes a un hombre con 682 kilogramos de marihuana en la autopista que une Oaxaca con el municipio de Cuacnopalan, en Puebla. La Fiscalía General de la República (FGR) ha informado también de su posterior vinculación a proceso y su entrada en prisión preventiva. Kevin N —del que no han dado más información— llevaba 1.360 bolsas a bordo de un camión de carga.

El arresto deriva de un trabajo conjunto entre el Gabinete de Seguridad federal en coordinación con la Policía Federal Ministerial. La zona de la detención se ubica a unos 80 kilómetros del municipio Cuacnopalan, final de la conexión con Oaxaca. Las imágenes difundidas por la FGR muestran las abultadas bolsas de marihuana en una de las salas del Ministerio Público en Puebla.

La delegación de la FGR ha sido la encargada de aportar las pruebas para obtener la vinculación a proceso tras el arresto, lo que permite a la autoridad dos meses de plazo para la investigación complementaria. “A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria”, ha añadido el Ministerio Público en el escrito.

La incautación de marihuana es una de los grandes datos del aseguramiento de narcóticos por parte de las autoridades de seguridad estatales. En 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recogió que estas lograron incautar alrededor de 198.300 kilogramos de la droga, un dato que destacaron junto a los 9.200 kilogramos de cocaína y los cerca de 220 kilogramos de fentanilo, la poderosa droga 50 veces más potente que la heroína.

Una resolución aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021 llevó a que la Suprema Corte confirmara que el consumo personal adulto del cannabis está tutelado por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pero no era una decisión que legalizara su consumo, lo cual que dependería de la legislación del Congreso. La resolución de la SCJN, una de las principales declaratorias sobre la marihuana, llevó a que, desde entonces, todos los adultos que quisieran consumirla pudieran solicitar el permiso y obtenerlo sin tramitar un juicio de amparo.

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El consumo de drogas ha ido en aumento en el país en los últimos años. La Secretaría de Salud presentó a finales de 2025 un estudio sobre adicciones tras nueve años sin uno con esa rigurosidad. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat), alertó del aumento del consumo entre los adultos que alguna vez usaron sustancias psicoactivas, pero también refleja una leve disminución de las mismas entre los jóvenes.

La encuesta de 2025 recogió que el 14,4% de la población mexicana había consumido drogas en algún momento, un porcentaje más elevado respecto a la anterior Encodat, la de 2016, cuando supuso el 10,3% de la población. Los hombres son los que más consumen: el 21,1% frente al 8,2% de las mujeres en 2025. Ambos aumentaron su consumo respecto a la de 2016, cuando el 16,2% de ellos consumían frente al 4,8% de ellas.