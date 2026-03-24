El PAN se relanza otra vez: las segundas partes nunca fueron buenas

El anuncio ha buscado ser un golpe mediático. Una señal de nuevos bríos. Abrir la puerta a la ciudadanía. Pero la escena panista ha quedado en un acto partidista más, cargado de consignas y una narrativa que no termina de despegar. Esa es la sensación que ha dejado dentro de algunos militantes del PAN, los más críticos a la estrategia que empuja la dirigencia de Jorge Romero. El partido de derecha ha anunciado formalmente la apertura de todas sus candidaturas a ciudadanos rumbo a las elecciones intermedias de 2027. El giro se anticipó meses atrás cuando la agrupación anunció con bombo y platillo el relanzamiento de su imagen. En la fila, sostienen, hay 5.000 interesados que buscan alguna de las cientos de candidaturas que darán la batalla en los próximos comicios. Con todo, fuera del templete, el eco del anuncio ha sido débil. La noticia ha sido desplazada por las resistencias al plan B de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ni una sola candidatura queda reservada”, lanzó Romero el fin de semana en un evento rodeado de gobernadores, legisladores y cuadros partidistas. El dirigente ha ofrecido la apertura total del PAN. Cualquier ciudadano podrá competir por una candidatura si cumple con los requisitos internos. No ha dado nombres, pero se trata de uno de los pilares del relanzamiento del partido tras su derrota en 2024 y la caída de su popularidad entre el electorado. La idea es sencilla en el discurso: romper con las lógicas internas de cuotas, atraer perfiles externos, reconectar con la sociedad. Sin embargo, la ejecución ha dejado dudas. “Cuando no hay sentido de pertenencia y de identidad, estamos abriendo una puerta peligrosa”, refiere la panista Adriana Dávila, quien considera que el anuncio ha abierto interrogantes, entre ellos, ¿cuál será el mecanismo para garantizar la profesionalización de los candidatos más allá de la popularidad?

La cifra de los 5.000 interesados en participar en la selección de candidatos ciudadanos ha dimensionado el anuncio, pero no se ha conocido un solo nombre. Esa intención de apertura, además, no es nueva. El relanzamiento del PAN anunciado meses atrás incluía reformas estatutarias, nuevos mecanismos de afiliación y métodos mixtos de selección de candidatos. “Esta alternativa está establecida desde hace mucho tiempo, no es nada nuevo. El PAN siempre ha tenido la posibilidad de poner candidatos ciudadanos. Maquío [Manuel Clouthier] fue candidato ciudadano y luego se hizo panista; Nacho Loyola, exgobernador de Querétaro, fue un candidato ciudadano que luego fue panista”, ha recapitulado Dávila.

La escena del anuncio lo resumen. Un evento masivo, con estructuras partidistas tradicionales, en el que se convoca a la ciudadanía desde un formato partidista. “Veremos si en septiembre el 100% de las candidaturas son para ciudadanos”, lanza el reto Dávila. La mecánica propuesta, que incluye firmas, foros y encuestas, reproduce en buena medida los métodos que el propio PAN critica en otros partidos. La misma fórmula del oficialismo.

El aviso no ha tenido el eco de reacción deseado, salvo de Romero, que ha desplegado una campaña en medios este lunes. “Si van a arrancar los tiempos electorales, que arranquen y en el PAN ya arrancamos formalmente para encontrar a las mejores mujeres y a los mejores hombres”, dijo en entrevista para Grupo Fórmula. En el frente del PRI, hasta hace nada aliado del PAN, han omitido algún comentario. Luego de que la semana pasada se adelantaran al PAN y tiraran el primer golpe, anunciando la apertura del partido a las candidaturas ciudadanas. “Voy a hablar de lo nuestro, respeto mucho lo que haga Acción Nacional; nosotros vamos a seguir con esta política de alianzas de búsqueda de ciudadanos y de defender a México y le deseamos suerte a los demás opositores”, ha zanjado Rubén Moreira, el coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados. En medio del arranque anticipado de los tiempos electorales, el PRI no quita el dedo del renglón sobre el restablecimiento de la alianza con Acción Nacional. “Soy aliancista, las fuerzas políticas democráticas de este país se tienen que plantear la necesidad de hacer alianzas en el más grande espectro, desde la defensa del voto hasta alianzas con candidatos comunes”, ha apostado el líder priista.

El plan B de Claudia Sheinbaum eclipsa al PAN

El plan B de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ha ensordecido el anuncio que el PAN dio por todo lo alto este sábado. La apertura de la formación blanquiazul a la ciudadanía ha quedado relegada, incluso en sus propios liderazgos, que han privilegiado la polémica que gira en torno al segundo intento de la mandataria por sacar a flote una enmienda en materia político electoral, marcada por una ruta de prueba y error. “Lo que está claro es que ya se les hizo bolas el engrudo. Hacemos un llamado a que retiren de forma definitiva esa barbaridad de iniciativa que no sirve”, ha lanzado Ricardo Anaya, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado. La oposición ha volcado nuevamente su energía en oponerse a la propuesta de reforma constitucional de la presidenta que tiene visos de atascarse nuevamente en el Congreso.