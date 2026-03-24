Cancún, el destino preferido de las estafas en paquetes turísticos para Semana Santa

Turistas en la Playa de los Muertos, en Puerto Vallarta el 27 de febrero.

Las autoridades mexicanas alertan de un aumento de los fraudes en ofertas vacacionales para el Caribe, seguido de Acapulco, Huatulco y Puerto Vallarta

De cara a la temporada de Semana Santa 2026, las autoridades de Ciudad de México han advertido del incremento del fraude conocido como montaviajes, una modalidad de estafa que ofrece paquetes turísticos inexistentes a precios fuera de mercado. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha informado que el fraude de los montaviajes representa un riesgo creciente debido al aumento en la demanda de viajes y al uso de plataformas digitales para engañar a los usuarios.

Así es el fraude de los ‘montaviajes’

De acuerdo con el Consejo Ciudadano, los montaviajes consisten en la venta de paquetes vacacionales falsos, promocionados principalmente en redes sociales, páginas web o en supuestas agencias de viajes. Según el informe, las cantidades defraudadas van de los 5.000 hasta los dos millones de pesos en 2026.

Los estafadores atraen a las víctimas con ofertas llamativas que incluyen vuelos, hospedaje y alimentos a costos considerablemente bajos para la temporada. Una vez que el usuario muestra interés, solicitan pagos anticipados bajo el argumento de promociones que deben aprovecharse en el momento, o que supuestamente tienen una disponibilidad reducida. Tras recibir el dinero, los delincuentes desaparecen o bloquean a las víctimas.

El organismo señala que este fraude ha mostrado un incremento significativo en los últimos años, con mayor incidencia durante los periodos vacacionales como la Semana Santa. En reportes analizados, se ha identificado que el 76% de las quejas corresponden a planes vacacionales falsos.

Patrones de riesgo y el perfil de las víctimas

El secretario ejecutivo del organismo, Ramón Beltrán Arellano, ha advertido de que las temporadas vacacionales representan una oportunidad para los grupos delictivos que buscan engañar a la población con promociones irreales.

Los datos del Consejo Ciudadano muestran que Cancún encabeza la lista de los destinos utilizados para este tipo de estafas, seguido de Acapulco, Huatulco y Puerto Vallarta. Las agencias apócrifas de viajes se anuncian principalmente por internet y se ha encontrado que el 63% de las víctimas son mujeres y el 37% hombres, a partir del análisis de 1.600 reportes.

Para Gabriela González García, directora general de atención ciudadana, aún falta fortalecer las herramientas de prevención para combatir este delito, pues en el 90% de los casos las víctimas piden ayuda cuando el fraude ya se ha consumado.

Cómo evitar el fraude

El Consejo Ciudadano ha emitido las siguientes recomendaciones para prevenir el fraude de los montaviajes:

Investigar sobre la empresa que oferta los paquetes vacacionales , revisando calificaciones y que no tenga quejas ante Profeco

Verificar que la agencia esté registrada ante la Secretaría de Turismo y cuente con oficinas físicas

Evitar pagos anticipados, especialmente ante ofertas que se publican “por tiempo limitado”

Desconfiar de precios excesivamente bajos en comparación con el mercado

No compartir datos personales o bancarios en sitios no seguros. Las páginas oficiales deben iniciar con https:// en la URL

Guardar comprobantes, correos electrónicos y documentación relacionada con la reserva en caso de querer denunciar

Dónde denunciar la estafa

El Consejo Ciudadano ha reiterado que la mejor defensa contra los montaviajes es la información y ha invitado a la población a verificar, comparar y desconfiar de ofertas que prometen vacaciones a bajo costo.

Para recibir asesoría o apoyo jurídico y psicológico ante esta modalidad de fraude, es posible comunicarse a la línea de seguridad y chat de confianza, al 55 55 33 55 33, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

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