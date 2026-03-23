El agua contaminada de los hogares de Guadalajara llega hasta las redes

Las autoridades han reconocido afectaciones en 176 colonias de la zona metropolitana de la capital de Jalisco, pero han descartado que sea necesario emitir una alerta sanitaria

Las personas afectadas por la contaminación del agua en Guadalajara y su zona metropolitana han intensificado la presión contra el gobierno de Pablo Lemus y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) por la crisis que persiste desde hace semanas. A través de redes sociales, vecinos han documentado con imágenes y videos el agua sucia que sale de las llaves de sus hogares para exigir una solución a las autoridades.

Los ciudadanos han reportado agua con mal olor, color turbio y la presencia de partículas y residuos; algunos también han señalado que, a raíz de esta situación, han presentado irritaciones en la piel y molestias en la garganta. Ante las denuncias, las cuentas oficiales del SIAPA en redes sociales se han limitado a contestar con respuestas automatizadas en las que solicitan a los vecinos realizar un reporte por mensaje privado.

Este domingo, en el marco del Día Mundial del Agua, decenas de personas afectadas se manifestaron alrededor del reloj que muestra la cuenta regresiva para la Copa Mundial de Futbol 2026 que está ubicado en el centro de Guadalajara, una de las sedes que albergará algunos partidos del torneo. Con la consigna “más agua, menos Mundial”, los ciudadanos exigían la destitución del director del Siapa, Antonio Juárez Trueba -que fue anunciada este lunes-, así como la activación de una alerta sanitaria en las zonas donde se ha reportado el agua contaminada.

A través del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), también se han tomado muestras para realizar estudios independientes ante lo que consideran una falta de transparencia por parte de las autoridades.

La crisis hídrica en Guadalajara y su zona metropolitana no es nueva. Desde hace años se han registrado afectaciones y recortes ocasionales, pero en semanas recientes el problema se agravó repentinamente. “La frecuencia y la cantidad de personas impactadas se dispararon exponencialmente. Los datos que tenemos, por lo que sondeamos con vecinos, es que un 70% está recibiendo agua, ya sea con olor o con color o las dos cosas en sus casas, y no es continuo; puede pasar que tienes tres o cuatro días muy malos y luego el agua llega aparentemente normal”, dijo a EL PAÍS un vecino de la colonia Americana.

De acuerdo con el Gobierno, el problema actual se debe al “deterioro progresivo y exponencial en la calidad del agua proveniente del Sistema Antiguo”. A esto se suma la realización simultánea de trabajos de desazolve en cuerpos de almacenamiento y canales de conducción, lo que ha incrementado la turbiedad y la carga de sólidos en el sistema. Además, el SIAPA ha señalado que la antigüedad y la capacidad limitada de la infraestructura, que data de 1956, han agravado la situación. Como respuesta, las autoridades han anunciado una inversión de 1.100 millones de pesos para la intervención de colectores en diversos municipios como Tlajomulco, El Salto y Tlaquepaque.

Tanto el SIAPA como Héctor Raúl Pérez, secretario de Salud de Jalisco, han descartado que la contaminación implique riesgos para la salud de las personas, por lo que no se ha lanzado una alerta sanitaria en la región. “No tenemos, por ejemplo, incremento de enfermedad gastrointestinal que nos obligue a la toma de una decisión de esta naturaleza. No existe condición epidemiológica para el dictado de una alerta de esta naturaleza”, aseguró Pérez. Sin embargo, un estudio realizado por la Universidad de Guadalajara (UDG) ha advertido de la presencia de parásitos, metales pesados, aguas residuales e incluso restos de heces fecales, por lo que se ha hecho un llamado a continuar con las investigaciones ante los posibles efectos a largo plazo de la exposición con el agua contaminada.