El PAN se abre a las candidaturas ciudadanas sin destapar a ningún candidato

El PAN ha sido el último partido de oposición dar pistas sobre cuáles serán sus pasos de cara a los mega comicios del año que viene, cuando se renovará el Congreso, un puñado de gobernaturas, cámaras estatales y ayuntamientos. A diferencia del PRI, MC o incluso el Verde, el partido de la derecha mexicana no ha destapado ningún nombre. Tras una reunión del Consejo Nacional a puerta privada durante la mañana de este sábado, el presidente del partido, Jorge Romero, anunció por la tarde que las candidaturas a gobernador, diputados y alcaldes se abrirán a la participación ciudadana. “Ahora te toca a ti ser candidat@”, se leía en una pantalla electrónica que cuelga de la fachada de la sede de la formación.

Rodeado por senadores, diputados y alcaldes, Romero dio detalles sobre un anuncio que ya había adelantado diciendo que sería el más importante de los últimos años. El principal partido de la oposición busca un golpe de efecto que le permita sumar puntos tras la arrolladora victoria del oficialismo hace casi dos años. El nuevo sistema de elección se basará en encuestas y elecciones abiertas. Un método, sobre el papel, muy similar al de Morena, un parecido que ha salido a la palestra durante el anuncio de este sábado. “Aquí no vamos a inscribir a corcholatas”, recalcó Romero para tomar distancia con el término usado por Morena para llamar a sus precandidatos internos.

“Ofrecemos una apertura real, con un método real, no anunciamos candidaturas. No sólo es poesía política, esta es la ruta para el triunfo electoral de 2027, cuando les vamos a arrancar las mayorías ficticias de Morena", añadió el presidente del partido, que enfatizó que el proceso estará regido por “reglas claras”: entrevistas, recolección de firmas y una etapa de presentación de los candidatos en foros. Un esquema, insistió, “donde la competitividad será el factor real”.

Durante esta semana, el resto de partidos opositores empezaron también a mostrar sus cartas, llegando incluso a destapar a posibles candidatos a gobernador. En el caso del PRI, su presidente, Alejandro Moreno, jugó también a los espejos con Morena, copiando la fórmula del oficialismo de llamar a sus aspirantes Defensores de México. Uno de los destapes del PRI, el precandidato en Nuevo León, Adrían de la Garza, abre la incógnita de si se mantendrá su alianza con el PAN. De hecho, el actual alcalde de Monterrey ganó hace dos años gracias a esa unión electoral. El PAN ya anunció que rompe la estrategia conjunta para la carrera a las gubernaturas, pero deja la puerta abierta en lo local.

Los movimientos preliminares de la oposición han sido precipitados en gran medida por Morena. El partido oficialista ha establecido que en junio iniciará su proceso interno para definir sus candidatos a gobernador, lo que elevó la presión sobre la oposición. Además, el morenismo busca que la votación de 2027 coincida con el revocatorio de mandato de la presidenta, Claudia Sheinbaum, tal y como establece la iniciativa de reforma electoral. El plan es que el nombre y la imagen de la mandataria estén presentes en el votante a lo largo de todo el proceso. Algo que ha precipitado la inquietud de la oposición, que teme que los comicios estén cargados a favor del oficialismo.