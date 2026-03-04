Videonálisis | Los Jensen y la trama millonaria de huachicol fiscal con el Cartel Jalisco Nueva Generación

El huachicol es el nombre que se le da en México al combustible robado a Pemex, la petrolera estatal. Una nueva modalidad, llamada huachicol fiscal, introduce contrabando a México de hidrocarburos desde Estados Unidos, especialmente desde Texas, sin pagar los impuestos correspondientes. México ha perdido recursos enormes por ese tipo de elusión fiscal.

Una familia estadounidense se ha hecho famosa porque Washington le acusa de una operación de huachicol a la inversa, de México a Estados Unidos. Se trata de los Jensen. Según los documentos del juicio del caso que saltó el año pasado, la familia originaria de Utah, en complicidad con el Cartel Jalisco Nueva Generación, introdujo a Texas más de 4.000 cargamentos de petróleo crudo entre 2018 y 2025, a través de las aduanas de Tamaulipas. Los Jensen disfrazaron los cargamentos declarando que se trataba de destilados o aceites usados.

El petróleo contrabandeado por los Jensen procede de robos a Pemex. Según la justicia de Estados Unidos, la familia, encabezada por el magnate petrolero James Jensen, se ha embolsado 300 millones de dólares. Al Cartel Jalisco Nueva Generación le ha tocado una tajada de al menos ocho millones de dólares.

Los documentos del juicio detallan cómo los Jensen se vincularon al poderoso cartel a través de un intermediario, un empresario mexicano convertido en miembro de la organización criminal. Este bróker, que tiene nexos con la cúpula del grupo criminal, ha colaborado con las agencias de seguridad estadounidenses para armar el caso contra los Jensen, a los que Washington acusa no solo de evasión sino de financiar a una organización terrorista.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que su Gobierno pidió a Estados Unidos la extradición a México de los Jensen. Además del patriarca, en la trama criminal están involucrados su esposa y sus dos hijos. La muerte del líder del Cartel Jalisco, El Mencho, podría representar una pausa en este lucrativo negocio de huachicol a la inversa. Pemex padece una sangría de múltiples frentes.