México
Ana Laura Magaloni: “En un sistema polarizado, no darle la razón al presidente es ser un opositor”

La excandidata a ministra de la Corte Suprema, primera entrevistada de ‘Al Habla’, vuelve para conversar con Warkentin sobre cómo ha cambiado México en los últimos seis años

México -
En la celebración del episodio 200 de Al Habla… Gabriela Warkentin conversa con Ana Laura Magaloni, doctora en Derecho, académica, activista, candidata a ministra de la Suprema Corte y la primera persona que fue invitada al podcast de EL PAÍS. Magaloni recuerda cómo en este diálogo inicial abordaba el sistema de justicia mexicano, las fallas y los aciertos con los que contaba, mientras a la distancia ese sistema ya no existe como se conocía, por la reforma, que llevó a las urnas la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Este episodio es una oportunidad para pensar sobre cuánto ha cambiado el panorama nacional de la justicia, con la evolución de los mandatos, tanto de López Obrador como de Sheinbaum, así como el impacto de las decisiones de Donald Trump en la política nacional e internacional, con sus notas positivas sobre el futuro y las preocupaciones en el presente.

