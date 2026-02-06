La falsa psiquiatra de Puebla Marilyn Cote es procesada por dos nuevos casos de usurpación de funciones

La acusada está en prisión preventiva por una serie de denuncias de pacientes y colectivos por ejercer sin título ni permisos en salud mental y recetar fármacos controlados sin autorización

Un juez de control en Puebla ha vuelto a vincular a proceso a Marilyn N., conocida como Marilyn Cote, por dos nuevos casos de usurpación de funciones en los que habría ejercido como psiquiatra sin contar con la especialidad ni las autorizaciones necesarias. La acusada, licenciada en Derecho, permanece en prisión preventiva en el penal femenil de Ciudad Serdán mientras avanzan las investigaciones.

Las nuevas causas se derivan de denuncias de pacientes atendidos en 2019 y 2024. En uno de los expedientes, Cote habría dado consultas en la zona de Angelópolis, donde diagnosticó trastornos de ansiedad y depresión y prescribió medicamentos controlados por varios meses. En el otro, la atención se habría dado en un domicilio particular de la ciudad de Puebla, con la emisión de diagnósticos de trastornos mentales y suministro de psicotrópicos sin acreditarse formación médica especializada.

Cote ha rechazado los señalamientos en su contra. En declaraciones difundidas en redes sociales llegó a calificar las acusaciones como “difamaciones” y aseguró contar con respaldo institucional. Finalmente, optó por cerrar sus cuentas de redes sociales tras la presión mediática de su caso.

El caso de Marilyn Cote se hizo público a finales de 2024, cuando se difundió que se presentaba como psiquiatra y “especialista en desórdenes mentales”, usando cédulas que no amparaban esa especialidad y ofreciendo curar la depresión en pocos días. A partir de esa exposición, la Fiscalía de Puebla inició una primera investigación por usurpación de profesión y ordenó cateos y clausuras en su consultorio.

Desde entonces, la situación judicial de la acusada se ha ido agravando. En 2025, fue vinculada a proceso por amenazas, luego de que vecinos de un fraccionamiento en Puebla la señalaran por presuntamente apuntarles con un arma de fuego en medio de una discusión. Paralelamente, se han acumulado denuncias de expacientes que la acusan de diagnósticos erróneos y tratamientos con fármacos controlados sin seguimiento adecuado.

Las víctimas y colectivos de pacientes en Puebla han reclamado celeridad en la investigación y en la resolución de las causas penales abiertas, al considerar que el caso exhibe fallas en los mecanismos de supervisión del ejercicio profesional en salud mental. Mientras tanto, la defensa de Cote ha intentado, sin éxito, que se revise la medida cautelar de prisión preventiva, en un escenario en el que la imputada suma ya varias vinculaciones a proceso y un expediente penal cada vez más amplio.