La FGR acusa a cuatro militares de asesinato y lesiones por el ataque a tiros a un abogado de 24 años en Culiacán

El 13 de enero, militares dispararon contra el carro del joven y su novia. Él murió y ella quedó malherida

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación por homicidio y lesiones contra cuatro militares, por el ataque a balazos hace dos semanas a Fernando Alan Cháidez y su novia, según ha informado la Secretaría de la Defensa a este diario. Por el ataque, ocurrido en Culiacán, en la tarde del 13 de enero, él murió y ella quedó malherida. Cháidez tenía 24 años y acababa de recibirse como abogado, por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El caso ha generado críticas por la actuación castrense y sacó a cientos de ciudadanos a marchar por las calles de Culiacán, este domingo, convocados por la familia del muchacho. Según explicaron los familiares, la pareja iba esa tarde al gimnasio, en el norte de la ciudad, cuando, a eso de las 16.40, su carro quedó en medio de una persecución de un convoy militar a un coche con presuntos criminales. Tanto el carro de estos últimos como el de Cháidez y su novia eran turismos blancos.

Humberto Cháidez, en Culiacán, el 23 de enero. José Betanzos Zárate (Cuartoscuro)

En entrevista con este diario, el padre, Humberto Cháidez, explicaba estos días que los criminales habían tirado ponchallantas para detener a los militares, unos nudos de alambre gordo y puntiagudos. Su hijo frenó y los militares dispararon contra su vehículo. El carro de los presuntos criminales se les escapó y no hubo detenidos. Cháidez senior decía que estos días han sido muy dolorosos. “Para mi esposa, para mis hijos, para mí, para el niño más chiquito... Voy a llegar hasta lo último para que a mi hijo se le haga justicia”, aseguraba.

Según datos aportados por el Ejército, “la delegación de la FGR en Culiacán, Sinaloa, abrió una carpeta de investigación por homicidio y lesiones. Cuatro elementos militares fueron presentados el día de hoy [por ayer, lunes] ante el Juez quinto de Control militar en La Mojonera, Jalisco. Defensa continuará coadyuvando con las autoridades judiciales, civiles y militares para el esclarecimiento de los hechos a fin de deslindar responsabilidades”.

El caso recuerda al ocurrido en mayo en el cercano municipio de Badiraguato. Entonces, militares dispararon en más de 100 ocasiones, a plena luz del día, contra un vehículo en que circulaban una pareja y cuatro niños. Dos de los niños, Alexa y Leidy, de siete y 11 años, murieron por las heridas. Los otros dos niños y los adultos resultaron igualmente heridos.