Ir al contenido
_
_
_
_
México
VIOLENCIA EN SINALOA

La FGR acusa a cuatro militares de asesinato y lesiones por el ataque a tiros a un abogado de 24 años en Culiacán

El 13 de enero, militares dispararon contra el carro del joven y su novia. Él murió y ella quedó malherida

Marcos Vizcarra Pablo Ferri
Culiacán, México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación por homicidio y lesiones contra cuatro militares, por el ataque a balazos hace dos semanas a Fernando Alan Cháidez y su novia, según ha informado la Secretaría de la Defensa a este diario. Por el ataque, ocurrido en Culiacán, en la tarde del 13 de enero, él murió y ella quedó malherida. Cháidez tenía 24 años y acababa de recibirse como abogado, por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El caso ha generado críticas por la actuación castrense y sacó a cientos de ciudadanos a marchar por las calles de Culiacán, este domingo, convocados por la familia del muchacho. Según explicaron los familiares, la pareja iba esa tarde al gimnasio, en el norte de la ciudad, cuando, a eso de las 16.40, su carro quedó en medio de una persecución de un convoy militar a un coche con presuntos criminales. Tanto el carro de estos últimos como el de Cháidez y su novia eran turismos blancos.

En entrevista con este diario, el padre, Humberto Cháidez, explicaba estos días que los criminales habían tirado ponchallantas para detener a los militares, unos nudos de alambre gordo y puntiagudos. Su hijo frenó y los militares dispararon contra su vehículo. El carro de los presuntos criminales se les escapó y no hubo detenidos. Cháidez senior decía que estos días han sido muy dolorosos. “Para mi esposa, para mis hijos, para mí, para el niño más chiquito... Voy a llegar hasta lo último para que a mi hijo se le haga justicia”, aseguraba.

Según datos aportados por el Ejército, “la delegación de la FGR en Culiacán, Sinaloa, abrió una carpeta de investigación por homicidio y lesiones. Cuatro elementos militares fueron presentados el día de hoy [por ayer, lunes] ante el Juez quinto de Control militar en La Mojonera, Jalisco. Defensa continuará coadyuvando con las autoridades judiciales, civiles y militares para el esclarecimiento de los hechos a fin de deslindar responsabilidades”.

El caso recuerda al ocurrido en mayo en el cercano municipio de Badiraguato. Entonces, militares dispararon en más de 100 ocasiones, a plena luz del día, contra un vehículo en que circulaban una pareja y cuatro niños. Dos de los niños, Alexa y Leidy, de siete y 11 años, murieron por las heridas. Los otros dos niños y los adultos resultaron igualmente heridos.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_