El vicealmirante Manuel Roberto Farías defiende su inocencia en una carta para la presidenta

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, uno de los funcionarios detenidos por traficar ilegalmente combustibles, ha enviado una carta a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para defender su inocencia. “Se me quiere fabricar como culpable, iniciándose una investigación por un video de YouTube que no existe, y de ahí forzando una serie de datos y técnicas de investigación llenas de imprecisiones”, ha denunciado en la misiva escrita a mano que ha compartido su equipo legal. Farías Laguna, destituido de su cargo en la Marina, espera en prisión avances para su proceso legal, el que ha calificado de “politizado” y “viciado”, en el CEFERESO No. 1 “Altiplano” por los cargos de corrupción y delincuencia organizada por la trama de huachicol fiscal que ha manchado al Ejército y reveló el enorme agujero fiscal en aduanas. Sheinbaum ha respondido este lunes en rueda de prensa que todavía no ha leído la carta.

El exalto cargo de la Marina ha pedido ayuda a Sheinbaum para que revise su caso y, de esta forma, se le trate de forma justa en su caso judicial, el que describe como “un proceso viciado y, en ocasiones hasta perverso, parecería más un ánimo de venganza que de justicia”. Farías Laguna asegura que se está intentando fabricarle un delito y que no puede defenderse ante el juez, ya que no le han permitido acceso a la carpeta de investigación con los detalles de su caso y las principales razones que llevaron a su imputación. “A la fecha no se me ha facilitado nada de lo peticionado, siendo esto de vital importancia para llevar una defensa adecuada ante lo que se me imputa y poder demostrar mi inocencia, y que yo no tuve nada que ver en el delito que pareciera que forzosamente se me quiere hacer culpable”, ha escrito en la carta.

Farías Laguna y sus cómplices fueron detenidos el pasado septiembre, después de que las autoridades descubrieran el contenido que el barco Challenge Procyan. Este buque petrolero atracó en puerto de Tampico en Tamaulipas desde Texas (Estados Unidos) seis meses antes, con una carga declarada de aditivos para aceites lubricantes. Sin embargo, cuando sus bodegas fueron inspeccionadas por inconsistencias en la información fiscal, descubrieron que en realidad transportaban diésel. Tras este hallazgo, las autoridades catearon un predio cercano a la ciudad de Altamira, donde incautaron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores y 32 vehículos.

Desde que fue detenido y trasladado al penal del Estado de México, la Marina lo ha dado de baja de su cargo y como miembro de la institución. Farías Laguna insiste en que este gesto demuestra que se le presume como culpable y que su destitución se llevó a cabo “de una manera ilegal”. “Establecí el recurso legal para salvaguardar mis derechos y mis prestaciones sociales. Menciono esto porque es muestra de la mala actuación en contra de mi persona”, ha denunciado en el escrito. La defensa del vicealmirante y de su hermano Fernando, también investigado en la trama y prófugo de la justicia, había señalado que como ambos seguían cobrando sueldos de la Marina debían ser juzgados por la justicia militar.