La nueva Suprema Corte equipa a los ministros con camionetas blindadas

El alto Tribunal mexicano confirma la adquisición de nueve camionetas en lo que ha considerado “una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos”

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha confirmado la compra de nueve unidades blindadas para cada uno de los ministros y ministras que la integran, tras considerar que los vehículos de los que disponían “ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad”. En un comunicado publicado la tarde de este jueves, después de que la información de la compra se hiciera pública a través de redes sociales, la Corte precisó: “Con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional, la SCJN tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades”.

Los nueve ministros, Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Azael Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Rodrigo Guerrero y Sara Irene Herrerías, que asumieron su puesto el pasado 1 de septiembre, recibirán camionetas blindadas cuyo precio oscila entre el millón y medio de pesos (más de 85.000 dólares) y los tres millones (172.000 dólares) —debido al nivel de blindaje que se haya solicitado— por cada unidad, según demuestra una fotografía compartida por redes sociales de uno de los vehículos recién adquiridos.

“Esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación”, dijo la Corte en su comunicado. Los automóviles con los que contaban anteriormente los ministros, según varias investigaciones periodísticas, corresponden a modelos de los años 2019, 2020 y 2021.

La SCJN argumentó que la renovación se ha realizado “en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, que establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente —cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras— para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad”. Y aseguró que con esta compra ha reafirmado su compromiso con “una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos”.

En el comunicado no se ha especificado el precio de cada unidad ni la fecha exacta de la compra.

Los integrantes de la nueva SCJN han llegado —sin embargo— a ocupar un lugar en el organismo, tras una larga y polémica campaña por la aprobación de la reforma Judicial en México, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que la bandera principal tanto de candidatos como de los gobiernos morenistas ondeaba en torno al fin de la corrupción, el nepotismo, los privilegios y la austeridad

“No puede haber justicia con privilegios”, dijo Hugo Aguilar, el abogado indígena nacido en Oaxaca, en su primer discurso como cabeza del Supremo.